Abraham en Sancho beschikbaar tegen België, Chilwell is onzeker

21:00 vooraf, 21 uur . Wellicht geen Mertens. Roberto Martinez rekent niet meer op Dries Mertens voor het duel van zondagavond in een leeg Wembleystadion tegen Engeland. Mertens is nog steeds niet in Engeland aangekomen. Hij zit met de rest van zijn team bij Napoli in quarantaine, na een risicowedstrijd tegen Genoa, eind september. Bij Genoa werden meer dan 20 besmettingen vastgesteld. De quarantaineperiode van 14 dagen in acht genomen, zou Mertens wel nog kunnen afreizen naar IJsland, al lijkt dat laatste wel onwaarschijnlijk. . Wellicht geen Mertens Roberto Martinez rekent niet meer op Dries Mertens voor het duel van zondagavond in een leeg Wembleystadion tegen Engeland. Mertens is nog steeds niet in Engeland aangekomen. Hij zit met de rest van zijn team bij Napoli in quarantaine, na een risicowedstrijd tegen Genoa, eind september.

20:59 vooraf, 20 uur 59. Als we realistisch zijn, wordt het heel moeilijk om Dries Mertens zondag te laten spelen. Ik denk dan ook dat hij er niet bij zal zijn. Roberto Martinez. Als we realistisch zijn, wordt het heel moeilijk om Dries Mertens zondag te laten spelen. Ik denk dan ook dat hij er niet bij zal zijn. Roberto Martinez

19:22 vooraf, 19 uur 22. Sancho en Abraham zijn klaar voor België. Jadon Sancho en Tammy Abraham zijn weer van de partij in de Engelse selectie voor de thuiswedstrijd van zondag (om 18u) tegen de Rode Duivels. Bondscoach Gareth Southgate gaf het nieuws zaterdag mee op zijn persconferentie. Het duo moest de oefeninterland tegen Wales afgelopen donderdag in Londen (3-0) overslaan omdat ze het coronaprotocol hadden geschonden. Ze waren een week geleden aanwezig bij een verrassingsfeestje voor de 23e verjaardag van Abraham. Zaterdag mocht het duo weer meetrainen met de nationale ploeg. Ook Chelsea-speler Ben Chilwell was bij het feestje aanwezig. Hij miste het duel met Wales eveneens uit voorzorg. Chilwell voelde zich zaterdag evenwel niet lekker en bleef binnen. Hij onderging een coronatest en hoort zondag de uitslag. "Daarna nemen we een beslissing hoe we verder met hem gaan", liet bondscoach Gareth Southgate weten. . Sancho en Abraham zijn klaar voor België Jadon Sancho en Tammy Abraham zijn weer van de partij in de Engelse selectie voor de thuiswedstrijd van zondag (om 18u) tegen de Rode Duivels. Bondscoach Gareth Southgate gaf het nieuws zaterdag mee op zijn persconferentie.

Ook Chelsea-speler Ben Chilwell was bij het feestje aanwezig. Hij miste het duel met Wales eveneens uit voorzorg. Chilwell voelde zich zaterdag evenwel niet lekker en bleef binnen. Hij onderging een coronatest en hoort zondag de uitslag. "Daarna nemen we een beslissing hoe we verder met hem gaan", liet bondscoach Gareth Southgate weten.



19:18 vooraf, 19 uur 18. Engeland-België op Wembley. De Rode Duivels spelen zondagavond in en tegen Engeland hun 3e wedstrijd in de poulefase van de Nations League. De Belgen willen graag hun maximum vasthouden, de Engelsen moeten winnen om de leidersplaats over te nemen van de Duivels. . Engeland-België op Wembley De Rode Duivels spelen zondagavond in en tegen Engeland hun 3e wedstrijd in de poulefase van de Nations League. De Belgen willen graag hun maximum vasthouden, de Engelsen moeten winnen om de leidersplaats over te nemen van de Duivels.

Opstelling Engeland. Jordan Pickford, Joe Gomez, Conor Coady, Eric Dier, Trent Alexander-Arnold, Declan Rice, Kalvin Phillips, Kieran Trippier, Jadon Sancho, Harry Kane, Jack Grealish Opstelling Engeland Jack Grealish, Harry Kane, Jadon Sancho, Kieran Trippier, Kalvin Phillips, Declan Rice, Trent Alexander-Arnold, Eric Dier, Conor Coady, Joe Gomez, Jordan Pickford

Opstelling België. Thibaut Courtois, Thomas Meunier, Jan Vertonghen, Jason Denayer, Toby Alderweireld, Kevin De Bruyne, Axel Witsel, Youri Tielemans, Dries Mertens, Jeremy Doku, Michy Batshuayi Opstelling België Michy Batshuayi, Jeremy Doku, Dries Mertens, Youri Tielemans, Axel Witsel, Kevin De Bruyne, Toby Alderweireld, Jason Denayer, Jan Vertonghen, Thomas Meunier, Thibaut Courtois