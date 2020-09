LIVE: Mertens neemt alle twijfels weg, België op weg naar 6 op 6

66' tweede helft, minuut 66. De wedstrijd is gespeeld, het is nu zaak om zeker geen blessures op te lopen. Eddy Snelders op Radio 1. De wedstrijd is gespeeld, het is nu zaak om zeker geen blessures op te lopen. Eddy Snelders op Radio 1

65' tweede helft, minuut 65. Vervanging bij België, Yari Verschaeren erin, Thorgan Hazard eruit wissel Thorgan Hazard Yari Verschaeren

61' tweede helft, minuut 61. Na een snelle combinatie komt Gudmondsson vanuit een scherpe hoek voor Mignolet opgedoken, maar hij mikt voorlangs. . Na een snelle combinatie komt Gudmondsson vanuit een scherpe hoek voor Mignolet opgedoken, maar hij mikt voorlangs.

58' tweede helft, minuut 58. Deze wedstrijd sleept zich voort, maar dat kan je de Rode Duivels niet kwalijk nemen gezien de ongelukkige timing van deze wedstrijd en de kwaliteit van de tegenstander. Peter Vandenbempt op Radio 1. Deze wedstrijd sleept zich voort, maar dat kan je de Rode Duivels niet kwalijk nemen gezien de ongelukkige timing van deze wedstrijd en de kwaliteit van de tegenstander. Peter Vandenbempt op Radio 1

56' tweede helft, minuut 56. Vervanging bij België, Simon Mignolet erin, Koen Casteels eruit wissel Koen Casteels Simon Mignolet

54' tweede helft, minuut 54. Casteels botst met Fjoluson na een hoekschop van de bezoekers en bloedt uit de mond. De verzorgers nemen geen risico en doen meteen teken naar de bank. Mignolet verzamelt nog een extra cap. . Casteels botst met Fjoluson na een hoekschop van de bezoekers en bloedt uit de mond. De verzorgers nemen geen risico en doen meteen teken naar de bank. Mignolet verzamelt nog een extra cap.

54' tweede helft, minuut 54.

54' tweede helft, minuut 54. Vervanging bij IJsland, Emil Hallfredsson erin, Andri Fannar Baldursson eruit wissel Andri Fannar Baldursson Emil Hallfredsson

51' tweede helft, minuut 51.

51' tweede helft, minuut 51.

51' tweede helft, minuut 51. 3-1 Mertens. Assistenkoning De Bruyne doet het ook bij België. Mertens neemt aan, kapt zijn mannetje uit en vloert Kristinsson in de korte hoek: 3-1! . 3-1 Mertens Assistenkoning De Bruyne doet het ook bij België. Mertens neemt aan, kapt zijn mannetje uit en vloert Kristinsson in de korte hoek: 3-1!

50' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 50 door Dries Mertens van België. 3, 1. goal België IJsland 3 1

50' tweede helft, minuut 50.

50' tweede helft, minuut 50. Schot De Bruyne likt de paal. De Bruyne snijdt naar binnen en mikt naar de korte hoek. Het schot wijkt af en gaat rakelings naast. . Schot De Bruyne likt de paal De Bruyne snijdt naar binnen en mikt naar de korte hoek. Het schot wijkt af en gaat rakelings naast.

47' tweede helft, minuut 47. Doku passeert op links zijn tegenstander en zet goed voor, Fjoluson kopt het gevaar weg. . Doku passeert op links zijn tegenstander en zet goed voor, Fjoluson kopt het gevaar weg.

46' tweede helft, minuut 46. De Rode Duivels hebben de tweede helft tegen IJsland op gang getrapt. Onze nationale ploeg is nog niet klaar met IJsland, dat goed meedeed in de eerste helft. . De Rode Duivels hebben de tweede helft tegen IJsland op gang getrapt. Onze nationale ploeg is nog niet klaar met IJsland, dat goed meedeed in de eerste helft.

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

21:34 rust, 21 uur 34. Batshuayi boog de 0-1 achterstand om naar 2-1.

21:33 rust, 21 uur 33. Witsel kopte de bal net over de lijn: 1-1.

45+2' eerste helft eerste helft, minuut 47 match afgelopen

45+2' eerste helft, minuut 47. Einde eerste helft. Na een valse start mogen de Rode Duivels toch met een voorsprong gaan rusten. Witsel en Batshuayi maakten een verrassend openingsdoelpunt van Fridjonsson ongedaan: 2-1 halfweg. . Einde eerste helft Na een valse start mogen de Rode Duivels toch met een voorsprong gaan rusten. Witsel en Batshuayi maakten een verrassend openingsdoelpunt van Fridjonsson ongedaan: 2-1 halfweg.



45' eerste helft, minuut 45. Alderweireld zet een actie op en levert zelf nog bijna een assist af ook. Mertens kan de voorzet van de jubilaris net niet voorbij Kristinsson werken. . Alderweireld zet een actie op en levert zelf nog bijna een assist af ook. Mertens kan de voorzet van de jubilaris net niet voorbij Kristinsson werken.

44' eerste helft, minuut 44.

43' eerste helft, minuut 43. De plankenkoorts van Doku op het grote internationale toneel heeft nog wel iets sympathieks. Peter Vandenbempt op Radio 1. De plankenkoorts van Doku op het grote internationale toneel heeft nog wel iets sympathieks. Peter Vandenbempt op Radio 1

43' eerste helft, minuut 43. Doku laat een bal schlemielig over de zijlijn lopen na een gemiste controle. Stress? . Doku laat een bal schlemielig over de zijlijn lopen na een gemiste controle. Stress?

42' eerste helft, minuut 42. Batshuayi heeft moed getankt en gaat voor eigen succes na een mooie sleepbeweging. Geen goede keuze, dat laten zijn ploeggenoten voor doel ook merken. . Batshuayi heeft moed getankt en gaat voor eigen succes na een mooie sleepbeweging. Geen goede keuze, dat laten zijn ploeggenoten voor doel ook merken.

41' eerste helft, minuut 41. De korte vrije trap levert niet veel op. . De korte vrije trap levert niet veel op.

40' eerste helft, minuut 40. Met de rust stilaan in zicht krijgen de Belgen nog een vrije trap op de linkerkant. Niet De Bruyne, maar Mertens neemt die voor zijn rekening. . Met de rust stilaan in zicht krijgen de Belgen nog een vrije trap op de linkerkant. Niet De Bruyne, maar Mertens neemt die voor zijn rekening.

36' eerste helft, minuut 36. De Bruyne duikt het hoekje in en trapt een lage voorzet richting strafschopstip, maar Batshuayi stond al dichter bij het doel. . De Bruyne duikt het hoekje in en trapt een lage voorzet richting strafschopstip, maar Batshuayi stond al dichter bij het doel.

34' eerste helft, minuut 34. Na verzorging kan Sigurdsson (niet die van Everton, voor alle duidelijkheid) weer voort. . Na verzorging kan Sigurdsson (niet die van Everton, voor alle duidelijkheid) weer voort.

32' eerste helft, minuut 32. De wedstrijd ligt even stil na een botsing tussen Sigurdsson en Vertonghen. . De wedstrijd ligt even stil na een botsing tussen Sigurdsson en Vertonghen.

31' eerste helft, minuut 31. Het is zoeken naar de focus bij de Belgen. De Denen waren nog een tegenstander met een zekere naam, maar tegen dit IJsland mag je niet zo vaak de bal verliezen. Peter Vandenbempt op Radio 1. Het is zoeken naar de focus bij de Belgen. De Denen waren nog een tegenstander met een zekere naam, maar tegen dit IJsland mag je niet zo vaak de bal verliezen. Peter Vandenbempt op Radio 1

27' eerste helft, minuut 27. Na een knotsgek wedstrijdbegin is het tempo nu even gaan liggen. De Rode Duivels houden de bal in eigen rangen. . Na een knotsgek wedstrijdbegin is het tempo nu even gaan liggen. De Rode Duivels houden de bal in eigen rangen.

25' eerste helft, minuut 25. Van 0-1 naar 2-1 in 7 minuten.

24' eerste helft, minuut 24. IJslanders verliezen de moed niet. De bezoekers blijven moedig meestrijden. Gudmondsson snijdt naar binnen en zoekt de verste hoek, maar mikt te centraal om Casteels te verrassen. . IJslanders verliezen de moed niet De bezoekers blijven moedig meestrijden. Gudmondsson snijdt naar binnen en zoekt de verste hoek, maar mikt te centraal om Casteels te verrassen.

21' eerste helft, minuut 21. De IJslanders zitten toch goed in de wedstrijd, vind ik. Peter Vandenbempt op Radio 1. De IJslanders zitten toch goed in de wedstrijd, vind ik. Peter Vandenbempt op Radio 1

21' eerste helft, minuut 21. Een Belgische counter levert ei zo na een derde treffer op voor de Rode Duivels, maar Mertens faalt op aangeven van De Bruyne oog in oog met Kristinsson. . Een Belgische counter levert ei zo na een derde treffer op voor de Rode Duivels, maar Mertens faalt op aangeven van De Bruyne oog in oog met Kristinsson.

17' eerste helft, minuut 17.

17' eerste helft, minuut 17. Batshuayi buigt de achterstand helemaal om. De vroege achterstand is nu helemaal ongedaan gemaakt. Witsel mikt een breedleggertje van Mertens nog op Kristinsson, maar de rebound wordt door Batshuayi in de verste hoek geduwd: 2-1! . Batshuayi buigt de achterstand helemaal om De vroege achterstand is nu helemaal ongedaan gemaakt. Witsel mikt een breedleggertje van Mertens nog op Kristinsson, maar de rebound wordt door Batshuayi in de verste hoek geduwd: 2-1!

17' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 17 door Michy Batshuayi van België. 2, 1. goal België IJsland 2 1

13' eerste helft, minuut 13. Witsel met een lach op zijn gezicht na de gelijkmaker.

13' eerste helft, minuut 13. Witsel stelt meteen orde op zaken. Lang hebben de IJslanders niet van hun voorsprong kunnen genieten. Kristinsson duwt een vrije trap van Mertens nog wel tegen de paal, maar Witsel is goed gevolgd en tikt het leer net ver genoeg over de doellijn: 1-1! . Witsel stelt meteen orde op zaken Lang hebben de IJslanders niet van hun voorsprong kunnen genieten. Kristinsson duwt een vrije trap van Mertens nog wel tegen de paal, maar Witsel is goed gevolgd en tikt het leer net ver genoeg over de doellijn: 1-1!

13' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 13 door Axel Witsel van België. 1, 1. goal België IJsland 1 1

12' Gele kaart voor Hjörtur Hermannsson van IJsland tijdens eerste helft, minuut 12 Hjörtur Hermannsson IJsland

11' eerste helft, minuut 11. 0-1! De bal wijkt af op de voet van Denayer en gaat over Casteels binnen.

10' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 10 door Hólmbert Aron Friðjónsson van IJsland. 0, 1. goal België IJsland 0 1

10' eerste helft, minuut 10. Tweede keer, goede keer: IJsland leidt! Geloof het of niet, maar IJsland klimt gewoon op voorsprong in het Koning Boudewijnstadion. De Rode Duivels sloegen de waarschuwing van daarnet in de wind en worden daar nu voor afgestraft, het afgeweken schot van Fridjonsson gaat in een hoge boog over Casteels in doel: 0-1! . Tweede keer, goede keer: IJsland leidt! Geloof het of niet, maar IJsland klimt gewoon op voorsprong in het Koning Boudewijnstadion. De Rode Duivels sloegen de waarschuwing van daarnet in de wind en worden daar nu voor afgestraft, het afgeweken schot van Fridjonsson gaat in een hoge boog over Casteels in doel: 0-1!

10' eerste helft, minuut 10. Kevin De Bruyne werd verkozen door Speler van het Jaar door zijn collega's in Engeland.

9' eerste helft, minuut 9. Als ik de herhaling zo even bekijk, dan had Fridjonsson altijd raak moeten koppen. Hij stond perfect ingedraaid op de prinsheerlijke voorzet. Eddy Snelders op Radio 1. Als ik de herhaling zo even bekijk, dan had Fridjonsson altijd raak moeten koppen. Hij stond perfect ingedraaid op de prinsheerlijke voorzet. Eddy Snelders op Radio 1

5' eerste helft, minuut 5. Wat een kans voor de bezoekers! 't Is even schrikken voor de Rode Duivels in de beginfase. Een haarfijne voorzet van Bjarnason wordt door Fridjonsson over gekopt. Een bal die er eigenlijk in had gemoeten. . Wat een kans voor de bezoekers! 't Is even schrikken voor de Rode Duivels in de beginfase. Een haarfijne voorzet van Bjarnason wordt door Fridjonsson over gekopt. Een bal die er eigenlijk in had gemoeten.

5' eerste helft, minuut 5. Na een verre doeltrap van Kristinsson versieren de IJslanders toch een eerste kansje. Alderweireld moet een prima voorzet van Hermannsson wegwerken. . Na een verre doeltrap van Kristinsson versieren de IJslanders toch een eerste kansje. Alderweireld moet een prima voorzet van Hermannsson wegwerken.

5' eerste helft, minuut 5. Alderweireld start als kapitein aan zijn 100e cap.

2' eerste helft, minuut 2. Anders dan de Denen die de Rode Duivels meteen onder druk zetten afgelopen zaterdag, kruipen de IJslanders al in de eerste minuten achteruit. Peter Vandenbempt op Radio 1. Anders dan de Denen die de Rode Duivels meteen onder druk zetten afgelopen zaterdag, kruipen de IJslanders al in de eerste minuten achteruit. Peter Vandenbempt op Radio 1

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap! De Rode Duivels zijn aan hun tweede duel in de Nations League begonnen. Tegen IJsland staan Casteels, Doku en Batshuayi aan de aftrap. Ook De Bruyne en Meunier keren terug in de basis. . Aftrap! De Rode Duivels zijn aan hun tweede duel in de Nations League begonnen. Tegen IJsland staan Casteels, Doku en Batshuayi aan de aftrap. Ook De Bruyne en Meunier keren terug in de basis.



1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

20:42 vooraf, 20 uur 42. De scheidsrechter vanavond in het desolate Koning Boudewijnstadion is Pawel Raczkowski, een Pool. . De scheidsrechter vanavond in het desolate Koning Boudewijnstadion is Pawel Raczkowski, een Pool.

20:40 vooraf, 20 uur 40. Ook Kevin De Bruyne is er opnieuw bij.

20:35 vooraf, 20 uur 35. Premier League Kevin De Bruyne verkozen tot Speler van het Jaar door collega's

20:30 vooraf, 20 uur 30.

20:25 vooraf, 20 uur 25. Michy Batshuayi vervangt Romelu Lukaku in de spits.

20:20 vooraf, 20 uur 20. Koen Casteels staat vandaag onder de lat bij de Rode Duivels.

20:19 vooraf, 20 uur 19. Het wordt heel moeilijk voor IJsland om iets te rapen tegen de Belgen. We missen vier sleutelspelers en de gouden IJslandse generatie loopt stilaan op zijn laatste benen. Arnar Vidarsson in een gesprek op Radio 1. Het wordt heel moeilijk voor IJsland om iets te rapen tegen de Belgen. We missen vier sleutelspelers en de gouden IJslandse generatie loopt stilaan op zijn laatste benen. Arnar Vidarsson in een gesprek op Radio 1

19:42 KV Oostende-verdediger Skulason is de aanvoerder van IJsland. vooraf, 19 uur 42. KV Oostende-verdediger Skulason is de aanvoerder van IJsland. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

19:33 vooraf, 19 uur 33. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

19:31 vooraf, 19 uur 31. Doku start in de basis tegen IJsland.

19:31 vooraf, 19 uur 31. Martinez schuift Doku en Batshuayi naar voorhoede. Roberto Martinez gooit vijf nieuwe namen in zijn ploeg voor de confrontatie met IJsland. Michy Batshuayi neemt de plek van Lukaku in in de spits. Doku, die tegen Denemarken al mocht invallen, krijgt nu een basisplaats. Voor Eden Hazard komt een volledige wedstrijd nog te vroeg, Kevin De Bruyne staat wel in de basis. Meunier neemt dan weer het plekje van Castagne over. In doel raapt Koen Casteels zijn eerste cap op voor de Rode Duivels. Hij krijgt de voorkeur op Simon Mignolet, die tegen Denemarken al tussen de palen stond. . Martinez schuift Doku en Batshuayi naar voorhoede Roberto Martinez gooit vijf nieuwe namen in zijn ploeg voor de confrontatie met IJsland. Michy Batshuayi neemt de plek van Lukaku in in de spits. Doku, die tegen Denemarken al mocht invallen, krijgt nu een basisplaats. Voor Eden Hazard komt een volledige wedstrijd nog te vroeg, Kevin De Bruyne staat wel in de basis. Meunier neemt dan weer het plekje van Castagne over. In doel raapt Koen Casteels zijn eerste cap op voor de Rode Duivels. Hij krijgt de voorkeur op Simon Mignolet, die tegen Denemarken al tussen de palen stond.

19:25 vooraf, 19 uur 25. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

10:31 Brandon Mechele heeft de selectie verlaten na zijn positieve test. De overige spelers en stafleden moeten vandaag opnieuw getest worden. "Dat is in overeenstemming met het UEFA-protocol en het protocol van de KBVB", klinkt het. . vooraf, 10 uur 31. Brandon Mechele heeft de selectie verlaten na zijn positieve test. De overige spelers en stafleden moeten vandaag opnieuw getest worden. "Dat is in overeenstemming met het UEFA-protocol en het protocol van de KBVB", klinkt het. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

10:31 vooraf, 10 uur 31. Rode Duivels Brandon Mechele moet Belgische selectie verlaten na positieve coronatest

08-09-2020 08-09-2020.

11:21 vooraf, 11 uur 21. Opvallend Kevin De Bruyne is voor de eerste keer vader van een meisje: Suri

11:20 vooraf, 11 uur 20. De Bruyne en Batshuayi in, Carrasco uit. Kevin De Bruyne en Michy Batshuayi hebben vanochtend de selectie van de Rode Duivels versterkt. De middenvelder en aanvaller waren er nog niet bij in Denemarken-België, maar komen er nu dus bij in de aanloop naar IJsland. De Bruyne is papa geworden van een dochtertje en heeft de bevalling van zijn vrouw dus kunnen meemaken. Yannick Carrasco verlaat de selectie. De linkerflankspeler speelde gisteren bijna een uur tegen de Denen, maar keert nu terug naar Atletico Madrid. De nationale ploeg en Atletico hebben dat in onderling overleg beslist. . De Bruyne en Batshuayi in, Carrasco uit Kevin De Bruyne en Michy Batshuayi hebben vanochtend de selectie van de Rode Duivels versterkt. De middenvelder en aanvaller waren er nog niet bij in Denemarken-België, maar komen er nu dus bij in de aanloop naar IJsland. De Bruyne is papa geworden van een dochtertje en heeft de bevalling van zijn vrouw dus kunnen meemaken.



Yannick Carrasco verlaat de selectie. De linkerflankspeler speelde gisteren bijna een uur tegen de Denen, maar keert nu terug naar Atletico Madrid. De nationale ploeg en Atletico hebben dat in onderling overleg beslist.

11:16 vooraf, 11 uur 16. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

11:15 vooraf, 11 uur 15. België-IJsland in Brussel. De Belgische ploeg bereidt zich voor op het tweede duel in de Nations League, dinsdag in Brussel tegen IJsland. Volg de aanloop naar de wedstrijd in dit artikel. . België-IJsland in Brussel De Belgische ploeg bereidt zich voor op het tweede duel in de Nations League, dinsdag in Brussel tegen IJsland. Volg de aanloop naar de wedstrijd in dit artikel.

11:15 - Vooraf Vooraf, 11 uur 15

Opstelling België. Koen Casteels, Toby Alderweireld, Jason Denayer, Jan Vertonghen, Thomas Meunier, Axel Witsel, Kevin De Bruyne, Thorgan Hazard, Dries Mertens, Michy Batshuayi, Jeremy Doku Opstelling België Jeremy Doku, Michy Batshuayi, Dries Mertens, Thorgan Hazard, Kevin De Bruyne, Axel Witsel, Thomas Meunier, Jan Vertonghen, Jason Denayer, Toby Alderweireld, Koen Casteels

Opstelling IJsland. Ögmundur Kristinsson, Hjörtur Hermannsson, Hólmar Örn Eyjólfsson, Jón Gudni Fjóluson, Ari Skúlason, Arnór Sigurdsson, Andri Fannar Baldursson, Victor Pálsson, Birkir Bjarnason, Albert Gudmundsson, Hólmbert Aron Friðjónsson Opstelling IJsland Hólmbert Aron Friðjónsson, Albert Gudmundsson, Birkir Bjarnason, Victor Pálsson, Andri Fannar Baldursson, Arnór Sigurdsson, Ari Skúlason, Jón Gudni Fjóluson, Hólmar Örn Eyjólfsson, Hjörtur Hermannsson, Ögmundur Kristinsson