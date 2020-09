KBVB laat alle spelers en staf vandaag nog hertesten na besmetting van Mechele

Brandon Mechele heeft de selectie verlaten na zijn positieve test. De overige spelers en stafleden moeten vandaag opnieuw getest worden. "Dat is in overeenstemming met het UEFA-protocol en het protocol van de KBVB", klinkt het.

Brandon Mechele heeft de selectie verlaten na zijn positieve test. De overige spelers en stafleden moeten vandaag opnieuw getest worden. "Dat is in overeenstemming met het UEFA-protocol en het protocol van de KBVB", klinkt het. . vooraf, 10 uur 31.

11:20

vooraf, 11 uur 20. De Bruyne en Batshuayi in, Carrasco uit. Kevin De Bruyne en Michy Batshuayi hebben vanochtend de selectie van de Rode Duivels versterkt. De middenvelder en aanvaller waren er nog niet bij in Denemarken-België, maar komen er nu dus bij in de aanloop naar IJsland. De Bruyne is papa geworden van een dochtertje en heeft de bevalling van zijn vrouw dus kunnen meemaken. Yannick Carrasco verlaat de selectie. De linkerflankspeler speelde gisteren bijna een uur tegen de Denen, maar keert nu terug naar Atletico Madrid. De nationale ploeg en Atletico hebben dat in onderling overleg beslist. .