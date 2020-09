Doku en Batshuayi vormen aanvalsduo van Rode Duivels tegen IJsland

19:42 KV Oostende-verdediger Skulason is de aanvoerder van IJsland. vooraf, 19 uur 42. KV Oostende-verdediger Skulason is de aanvoerder van IJsland. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

19:33 vooraf, 19 uur 33.

19:31 vooraf, 19 uur 31. Doku start in de basis tegen IJsland.

19:31 vooraf, 19 uur 31. Martinez schuift Doku en Batshuayi naar voorhoede. Roberto Martinez gooit vijf nieuwe namen in zijn ploeg voor de confrontatie met IJsland. Michy Batshuayi neemt de plek van Lukaku in in de spits. Doku, die tegen Denemarken al mocht invallen, krijgt nu een basisplaats. Voor Eden Hazard komt een volledige wedstrijd nog te vroeg, Kevin De Bruyne staat wel in de basis. Meunier neemt dan weer het plekje van Castagne over. In doel raapt Koen Casteels zijn eerste cap op voor de Rode Duivels. Hij krijgt de voorkeur op Simon Mignolet, die tegen Denemarken al tussen de palen stond. . Martinez schuift Doku en Batshuayi naar voorhoede Roberto Martinez gooit vijf nieuwe namen in zijn ploeg voor de confrontatie met IJsland. Michy Batshuayi neemt de plek van Lukaku in in de spits. Doku, die tegen Denemarken al mocht invallen, krijgt nu een basisplaats. Voor Eden Hazard komt een volledige wedstrijd nog te vroeg, Kevin De Bruyne staat wel in de basis. Meunier neemt dan weer het plekje van Castagne over. In doel raapt Koen Casteels zijn eerste cap op voor de Rode Duivels. Hij krijgt de voorkeur op Simon Mignolet, die tegen Denemarken al tussen de palen stond.

19:25 vooraf, 19 uur 25.

10:31 Brandon Mechele heeft de selectie verlaten na zijn positieve test. De overige spelers en stafleden moeten vandaag opnieuw getest worden. "Dat is in overeenstemming met het UEFA-protocol en het protocol van de KBVB", klinkt het. . vooraf, 10 uur 31. Brandon Mechele heeft de selectie verlaten na zijn positieve test. De overige spelers en stafleden moeten vandaag opnieuw getest worden. "Dat is in overeenstemming met het UEFA-protocol en het protocol van de KBVB", klinkt het.

10:31 vooraf, 10 uur 31. Rode Duivels Brandon Mechele moet Belgische selectie verlaten na positieve coronatest

11:21 vooraf, 11 uur 21. Opvallend Kevin De Bruyne is voor de eerste keer vader van een meisje: Suri

11:20 vooraf, 11 uur 20. De Bruyne en Batshuayi in, Carrasco uit. Kevin De Bruyne en Michy Batshuayi hebben vanochtend de selectie van de Rode Duivels versterkt. De middenvelder en aanvaller waren er nog niet bij in Denemarken-België, maar komen er nu dus bij in de aanloop naar IJsland. De Bruyne is papa geworden van een dochtertje en heeft de bevalling van zijn vrouw dus kunnen meemaken. Yannick Carrasco verlaat de selectie. De linkerflankspeler speelde gisteren bijna een uur tegen de Denen, maar keert nu terug naar Atletico Madrid. De nationale ploeg en Atletico hebben dat in onderling overleg beslist. . De Bruyne en Batshuayi in, Carrasco uit Kevin De Bruyne en Michy Batshuayi hebben vanochtend de selectie van de Rode Duivels versterkt. De middenvelder en aanvaller waren er nog niet bij in Denemarken-België, maar komen er nu dus bij in de aanloop naar IJsland. De Bruyne is papa geworden van een dochtertje en heeft de bevalling van zijn vrouw dus kunnen meemaken.



Yannick Carrasco verlaat de selectie. De linkerflankspeler speelde gisteren bijna een uur tegen de Denen, maar keert nu terug naar Atletico Madrid. De nationale ploeg en Atletico hebben dat in onderling overleg beslist.

11:16 vooraf, 11 uur 16.

11:15 vooraf, 11 uur 15. België-IJsland in Brussel. De Belgische ploeg bereidt zich voor op het tweede duel in de Nations League, dinsdag in Brussel tegen IJsland. Volg de aanloop naar de wedstrijd in dit artikel. . België-IJsland in Brussel De Belgische ploeg bereidt zich voor op het tweede duel in de Nations League, dinsdag in Brussel tegen IJsland. Volg de aanloop naar de wedstrijd in dit artikel.

11:15 - Vooraf Vooraf, 11 uur 15

Opstelling België. Koen Casteels, Thomas Meunier, Toby Alderweireld, Jason Denayer, Jan Vertonghen, Kevin De Bruyne, Axel Witsel, Thorgan Hazard, Dries Mertens, Michy Batshuayi, Jeremy Doku

Opstelling IJsland. Ögmundur Kristinsson, Hjörtur Hermannsson, Hólmar Örn Eyjólfsson, Jón Gudni Fjóluson, Ari Skúlason, Arnór Sigurdsson, Andri Fannar Baldursson, Victor Pálsson, Birkir Bjarnason, Albert Gudmundsson, Hólmbert Aron Friðjónsson