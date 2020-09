IJslands penaltydrama doet Engeland ontsnappen in Nations League

Engeland is ontsnapt aan een slechte start in de Nations League. Bondscoach Southgate bracht een piepjong elftal op het veld in IJsland. Het meest opvallend waren het debuut voor de nationale ploeg van Phil Foden (Manchester City) en de 18-jarige Mason Greenwood. De eerste als basisspeler, de tweede als invaller.

Het jonge Engeland kon de veel meer ervaren IJslanders niet in verlegenheid brengen. Het bleef 0-0 tot de 90e minuut. Engeland werd wel niet geholpen door twee gele kaarten, en dus rood, voor Kyle Walker.

In de absolute slotfase ging alles fout wat fout kon gaan voor de thuisploeg. In minuut 89 kreeg verdediger Ingason een tweede gele kaart voor handspel en ging de bal op de stip. Sterling zette die om: 0-1.

Bijna leek het een maat voor niets, want Gomez ging in de 92e minuut nog aan het shirt hangen van een IJslander en ook de thuisploeg kreeg een penalty. Bjarnason miste die onhandig. Hij schoot de bal wild over het doel. Geen 1-1, maar de eerste drie punten voor de Engelsen.