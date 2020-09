Thorgan Hazard neemt basisplaats van broer Eden over in Denemarken

19:37 vooraf, 19 uur 37. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

08:48 vooraf, 08 uur 48. Live op Sporza. U kunt de match vanavond op de voet volgen in dit artikel, met live-tekstupdates. Op Radio 1 verzorgt Peter Vandenbempt het commentaar. . Live op Sporza U kunt de match vanavond op de voet volgen in dit artikel, met live-tekstupdates. Op Radio 1 verzorgt Peter Vandenbempt het commentaar.

08:47 vooraf, 08 uur 47. De 11 starters. Zo krijgen we Simon Mignolet in doel, voor de tweede interland op rij. Vorig jaar in november in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Cyprus (6-1) kreeg Courtois rust en mocht de Club-goalie zijn 23e cap pakken. Achterin zijn Toby Alderweireld en Jan Vertonghen speelklaar en is Jason Denayer de vervanger van Kompany. Op het middenveld komt Youri Tielemans in de plaats van De Bruyne naast Axel Witsel in het team. Thorgan Hazard en Timothy Castagne zijn de wingbacks. Voorin spelen Yannick Carrasco en Dries Mertens in steun van Romelu Lukaku. . De 11 starters Zo krijgen we Simon Mignolet in doel, voor de tweede interland op rij. Vorig jaar in november in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Cyprus (6-1) kreeg Courtois rust en mocht de Club-goalie zijn 23e cap pakken. Achterin zijn Toby Alderweireld en Jan Vertonghen speelklaar en is Jason Denayer de vervanger van Kompany. Op het middenveld komt Youri Tielemans in de plaats van De Bruyne naast Axel Witsel in het team. Thorgan Hazard en Timothy Castagne zijn de wingbacks. Voorin spelen Yannick Carrasco en Dries Mertens in steun van Romelu Lukaku.





08:41 vooraf, 08 uur 41. Eindelijk weer Rode Duivels! Vanavond spelen de Rode Duivels hun eerste interland in 10 maanden. In het Parkenstadion in Kopenhagen gaat de match tegen Denemarken van start om 20.45u. Denemarken is een interessante tegenstander, want volgend jaar staan beide landen op het EK ook tegenover elkaar. Met ook nog de terugwedstrijd in de Nations League in november zijn er zo 3 confrontaties in korte tijd, terwijl de vorige interland tussen België en Denemarken meer dan 20 jaar geleden plaatsvond. Op 3 juni 2000, in de laatste rechte lijn van de voorbereiding op EURO 2000 speelden de Belgen in Kopenhagen 2-2 gelijk. . Eindelijk weer Rode Duivels! Vanavond spelen de Rode Duivels hun eerste interland in 10 maanden. In het Parkenstadion in Kopenhagen gaat de match tegen Denemarken van start om 20.45u. Denemarken is een interessante tegenstander, want volgend jaar staan beide landen op het EK ook tegenover elkaar.



Met ook nog de terugwedstrijd in de Nations League in november zijn er zo 3 confrontaties in korte tijd, terwijl de vorige interland tussen België en Denemarken meer dan 20 jaar geleden plaatsvond. Op 3 juni 2000, in de laatste rechte lijn van de voorbereiding op EURO 2000 speelden de Belgen in Kopenhagen 2-2 gelijk.