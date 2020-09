LIVE: Eén kans, één goal, Denayer zet de Belgen meteen op voorsprong

30' eerste helft, minuut 30. Thorgan Hazard is de bal opnieuw kwijt. ik vind het niet de beste start van Thorgan. Peter Vandenbempt op Radio 1. Thorgan Hazard is de bal opnieuw kwijt. ik vind het niet de beste start van Thorgan. Peter Vandenbempt op Radio 1

29' eerste helft, minuut 29. Denemarken blijft komen. Skov en Delaney zorgen voor de mooiste aanval tot nu toe. De linksachter stuurt de middenvelder het strafschopgebied in. Delaney legt goed breed voor Dolberg, maar die heeft tussen Vertonghen en Tielemans iets te veel tijd nodig en zo kan Vertonghen er tussen zitten. . Denemarken blijft komen Skov en Delaney zorgen voor de mooiste aanval tot nu toe. De linksachter stuurt de middenvelder het strafschopgebied in. Delaney legt goed breed voor Dolberg, maar die heeft tussen Vertonghen en Tielemans iets te veel tijd nodig en zo kan Vertonghen er tussen zitten.

26' eerste helft, minuut 26. Skov gaat driest door en krijgt terecht geel. Linksachter Skov komt pijlsnel aangestormd en gaat wild op de voet van Castagne staan. Geel is zijn deel. . Skov gaat driest door en krijgt terecht geel Linksachter Skov komt pijlsnel aangestormd en gaat wild op de voet van Castagne staan. Geel is zijn deel.

26' Gele kaart voor Robert Skov van Denemarken tijdens eerste helft, minuut 26 Robert Skov Denemarken

25' eerste helft, minuut 25. De linkerhand van Mignolet voorkomt de 1-1. Nonchalance van Thorgan Hazard zorgt bijna voor 1-1. Hij legt te simpel met de borst de bal richting Tielemans. De Denen nemen over en Eriksen toont nog eens zijn prachtige traptechniek. Mignolet moet het schot vanop 20 meter uit het doel halen met een prima redding. . De linkerhand van Mignolet voorkomt de 1-1 Nonchalance van Thorgan Hazard zorgt bijna voor 1-1. Hij legt te simpel met de borst de bal richting Tielemans. De Denen nemen over en Eriksen toont nog eens zijn prachtige traptechniek. Mignolet moet het schot vanop 20 meter uit het doel halen met een prima redding.

22' eerste helft, minuut 22. Eddy Snelders op Radio 1. De hevige druk van de Denen is toch wat weggevallen. Ik heb de indruk dat de Duivels de match nu toch onder controle hebben. . Eddy Snelders op Radio 1 De hevige druk van de Denen is toch wat weggevallen. Ik heb de indruk dat de Duivels de match nu toch onder controle hebben.

20' Gele kaart voor Youri Tielemans van België tijdens eerste helft, minuut 20 Youri Tielemans België

20' eerste helft, minuut 20. Ook Tielemans gaat in het boekje. De eerste gele kaart voor een Rode Duivel is voor Tielemans. Hij betaalt het gelag omdat hij daarnet al eens ging protesteren bij de Zwitserse ref en nu Braithwait neer haalde. . Ook Tielemans gaat in het boekje De eerste gele kaart voor een Rode Duivel is voor Tielemans. Hij betaalt het gelag omdat hij daarnet al eens ging protesteren bij de Zwitserse ref en nu Braithwait neer haalde.

20' eerste helft, minuut 20. Mertens is ontevreden. Hij vraagt om rustiger te spelen. Peter Vandenbempt op Radio 1. Mertens is ontevreden. Hij vraagt om rustiger te spelen. Peter Vandenbempt op Radio 1

17' eerste helft, minuut 17. Het balbezit is 62 procent voor Denemarken tegen 38 procent voor België. De Belgen hebben last met de hoge druk in blok van de Denen. . Het balbezit is 62 procent voor Denemarken tegen 38 procent voor België. De Belgen hebben last met de hoge druk in blok van de Denen.

15' eerste helft, minuut 15. In de combinatie neemt Denemarken momenteel helemaal de bovenhand. De Rode Duivels komen niet tot veel meer dan de bal door de lucht naar voor te trappen. . In de combinatie neemt Denemarken momenteel helemaal de bovenhand. De Rode Duivels komen niet tot veel meer dan de bal door de lucht naar voor te trappen.

14' eerste helft, minuut 14.

10' eerste helft, minuut 10. 0-1: Denayer met een subtiele intikker . De vrije trap van Carrasco tegen de lat werd als laatste geraakt door doelman Schmeichel en dus krijgen de Belgen nog een corner. Die levert wel de 0-1 op. Denayer duikt naar de zone aan de eerste paal en duwt de bal met zijn linkse voet met gevoel naar de verste hoek. De eerste kans is meteen raak voor de Belgen. . 0-1: Denayer met een subtiele intikker De vrije trap van Carrasco tegen de lat werd als laatste geraakt door doelman Schmeichel en dus krijgen de Belgen nog een corner. Die levert wel de 0-1 op. Denayer duikt naar de zone aan de eerste paal en duwt de bal met zijn linkse voet met gevoel naar de verste hoek. De eerste kans is meteen raak voor de Belgen.

9' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 9 door Jason Denayer van België. 0, 1. goal Denemarken België 0 1

8' eerste helft, minuut 8. Carrasco doet het doelhout trillen. Carrasco zorgt een eerste keer voor dreiging en hoe! Hij trapt een vrije trap verrassend meteen op doel en doelman Schmeichel moet alle zeilen bijzetten om de poging tegen de lat te duwen. . Carrasco doet het doelhout trillen Carrasco zorgt een eerste keer voor dreiging en hoe! Hij trapt een vrije trap verrassend meteen op doel en doelman Schmeichel moet alle zeilen bijzetten om de poging tegen de lat te duwen.

7' eerste helft, minuut 7. De Belgen blijven problemen hebben in de verdediging. Er is weinig beweging voorin en dus moeten de Duivels voor lange ballen kiezen, maar die komen niet aan. Eddy Snelders op Radio 1. De Belgen blijven problemen hebben in de verdediging. Er is weinig beweging voorin en dus moeten de Duivels voor lange ballen kiezen, maar die komen niet aan. Eddy Snelders op Radio 1

5' eerste helft, minuut 5. Mignolet weet even niet waar de bal is. Mignolet kapt de opzittende Dolberg uit, maar is de controle over de bal even kwijt. De ogen van Mignolet in de herhaling verraden lichte paniek, maar het loopt goed af. Dolberg is de verkeerde kant opgelopen. . Mignolet weet even niet waar de bal is Mignolet kapt de opzittende Dolberg uit, maar is de controle over de bal even kwijt. De ogen van Mignolet in de herhaling verraden lichte paniek, maar het loopt goed af. Dolberg is de verkeerde kant opgelopen.

3' eerste helft, minuut 3. Meteen geel voor Hojbjerg. Tielemans maakt meteen kennis met het fysieke spel van Hojbjerg. De Deen gaat stevig door en trapt op de voet van de Belgische middenvelder. De ref twijfelt niet. Dit verdient geel. . Meteen geel voor Hojbjerg Tielemans maakt meteen kennis met het fysieke spel van Hojbjerg. De Deen gaat stevig door en trapt op de voet van de Belgische middenvelder. De ref twijfelt niet. Dit verdient geel.

3' Gele kaart voor Pierre-Emile Højbjerg van Denemarken tijdens eerste helft, minuut 3 Pierre-Emile Højbjerg Denemarken

1' eerste helft, minuut 1. Begin eerste helft. De bal rolt in Kopenhagen. Denemarken trapt de eerste match van de Rode Duivels in deze campagne van de Nations League op gang. Volg de match hier. . Begin eerste helft De bal rolt in Kopenhagen. Denemarken trapt de eerste match van de Rode Duivels in deze campagne van de Nations League op gang. Volg de match hier.

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

20:37 vooraf, 20 uur 37. Ik vind de opstelling een juiste keuze van de bondscoach, gezien de spelers die ter beschikking zijn. . Eddy Snelders op Radio 1. Ik vind de opstelling een juiste keuze van de bondscoach, gezien de spelers die ter beschikking zijn. Eddy Snelders op Radio 1

19:25 vooraf, 19 uur 25. Geen Eden, wel Thorgan Hazard. De bondscoach heeft zijn elftal vrijgegeven. Thorgan Hazard neemt de basisplaats van zijn broer en aanvoerder Eden over. In het doel vervangt Simon Mignolet Thibaut Courtois. De nummer 1 was niet helemaal fit en is ondertussen weer teruggekeerd naar Madrid. Voor Mignolet staat het trio Alderweireld - Denayer - Vertonghen. Castagne, Witsel, Tielemans en Thorgan Hazard bevolken het middenveld. Mertens, Carrasco en Lukaku moeten voorin voor gevaar en doelpunten zorgen. Zoek niet naar De Bruyne. Hij is in Engeland gebleven om zijn zwangere vrouw bij te staan. . Geen Eden, wel Thorgan Hazard De bondscoach heeft zijn elftal vrijgegeven. Thorgan Hazard neemt de basisplaats van zijn broer en aanvoerder Eden over.

In het doel vervangt Simon Mignolet Thibaut Courtois. De nummer 1 was niet helemaal fit en is ondertussen weer teruggekeerd naar Madrid.

Voor Mignolet staat het trio Alderweireld - Denayer - Vertonghen. Castagne, Witsel, Tielemans en Thorgan Hazard bevolken het middenveld. Mertens, Carrasco en Lukaku moeten voorin voor gevaar en doelpunten zorgen.

Zoek niet naar De Bruyne. Hij is in Engeland gebleven om zijn zwangere vrouw bij te staan.

08:48 vooraf, 08 uur 48. Live op Sporza. U kunt de match vanavond op de voet volgen in dit artikel, met live-tekstupdates. Op Radio 1 verzorgt Peter Vandenbempt het commentaar. . Live op Sporza U kunt de match vanavond op de voet volgen in dit artikel, met live-tekstupdates. Op Radio 1 verzorgt Peter Vandenbempt het commentaar.

08:47 vooraf, 08 uur 47. De 11 starters. Zo krijgen we Simon Mignolet in doel, voor de tweede interland op rij. Vorig jaar in november in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Cyprus (6-1) kreeg Courtois rust en mocht de Club-goalie zijn 23e cap pakken. Achterin zijn Toby Alderweireld en Jan Vertonghen speelklaar en is Jason Denayer de vervanger van Kompany. Op het middenveld komt Youri Tielemans in de plaats van De Bruyne naast Axel Witsel in het team. Thorgan Hazard en Timothy Castagne zijn de wingbacks. Voorin spelen Yannick Carrasco en Dries Mertens in steun van Romelu Lukaku. . De 11 starters Zo krijgen we Simon Mignolet in doel, voor de tweede interland op rij. Vorig jaar in november in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Cyprus (6-1) kreeg Courtois rust en mocht de Club-goalie zijn 23e cap pakken. Achterin zijn Toby Alderweireld en Jan Vertonghen speelklaar en is Jason Denayer de vervanger van Kompany. Op het middenveld komt Youri Tielemans in de plaats van De Bruyne naast Axel Witsel in het team. Thorgan Hazard en Timothy Castagne zijn de wingbacks. Voorin spelen Yannick Carrasco en Dries Mertens in steun van Romelu Lukaku.





08:44 vooraf, 08 uur 44. België in nieuwe gedaante. Voor Roberto Martinez zit er niets anders op dan een experimenteel elftal aan de aftrap te brengen, met veranderingen op cruciale plaatsen. Vincent Kompany kondigde vorige maand zijn voetbalpensioen aan, Kevin De Bruyne staat zijn hoogzwangere vrouw bij en Thibaut Courtois is teruggereisd naar Real Madrid. Eden Hazard is er wel bij in Kopenhagen, maar staat meer dan waarschijnlijk niet aan de aftrap. Jan Vertonghen zal de aanvoerdersband dragen. Met Hazard mogen geen risico's genomen worden, nadat een enkelblessure zijn eerste seizoen bij Real volledig heeft gedwarsboomd. . België in nieuwe gedaante Voor Roberto Martinez zit er niets anders op dan een experimenteel elftal aan de aftrap te brengen, met veranderingen op cruciale plaatsen.



Vincent Kompany kondigde vorige maand zijn voetbalpensioen aan, Kevin De Bruyne staat zijn hoogzwangere vrouw bij en Thibaut Courtois is teruggereisd naar Real Madrid.



Eden Hazard is er wel bij in Kopenhagen, maar staat meer dan waarschijnlijk niet aan de aftrap. Jan Vertonghen zal de aanvoerdersband dragen. Met Hazard mogen geen risico's genomen worden, nadat een enkelblessure zijn eerste seizoen bij Real volledig heeft gedwarsboomd.

08:41 vooraf, 08 uur 41. Eindelijk weer Rode Duivels! Vanavond spelen de Rode Duivels hun eerste interland in 10 maanden. In het Parkenstadion in Kopenhagen gaat de match tegen Denemarken van start om 20.45u. Denemarken is een interessante tegenstander, want volgend jaar staan beide landen op het EK ook tegenover elkaar. Met ook nog de terugwedstrijd in de Nations League in november zijn er zo 3 confrontaties in korte tijd, terwijl de vorige interland tussen België en Denemarken meer dan 20 jaar geleden plaatsvond. Op 3 juni 2000, in de laatste rechte lijn van de voorbereiding op EURO 2000 speelden de Belgen in Kopenhagen 2-2 gelijk. . Eindelijk weer Rode Duivels! Vanavond spelen de Rode Duivels hun eerste interland in 10 maanden. In het Parkenstadion in Kopenhagen gaat de match tegen Denemarken van start om 20.45u. Denemarken is een interessante tegenstander, want volgend jaar staan beide landen op het EK ook tegenover elkaar.



Met ook nog de terugwedstrijd in de Nations League in november zijn er zo 3 confrontaties in korte tijd, terwijl de vorige interland tussen België en Denemarken meer dan 20 jaar geleden plaatsvond. Op 3 juni 2000, in de laatste rechte lijn van de voorbereiding op EURO 2000 speelden de Belgen in Kopenhagen 2-2 gelijk.

05-09-2020 05-09-2020.

19:48 vooraf, 19 uur 48. Martinez: "We willen iets laten zien morgen". Martinez: "We willen iets laten zien morgen"

19:38 vooraf, 19 uur 38. Bondscoach Martinez: "Vorige ervaring in Nations League was niet goed". Roberto Martinez kreeg op de persbabbel enkele vragen over Thibaut Courtois, die teruggekeerd is naar Madrid. Wat is er aan de hand met het sluitstuk van de Duivels? "Hij is nog maar net aan zijn voorbereiding begonnen en kon geen 90 minuten aan." "Voor een doelman is het moeilijk om tijdens een wedstrijd te wisselen, daarom hebben we besloten om hem niet mee te nemen naar Denemarken. Het was wel belangrijk dat hij erbij was in het begin van het trainingskamp." Wat verwacht de bondscoach van de wedstrijd? "De Denen zullen beginnen aan de wedstrijd om te winnen. Ze spelen thuis en hebben een heel sterk team. Wij willen ook iets laten zien want onze vorige ervaring in de Nations League (5-2-nederlaag tegen Zwitserland, red) was niet goed." . Bondscoach Martinez: "Vorige ervaring in Nations League was niet goed" Roberto Martinez kreeg op de persbabbel enkele vragen over Thibaut Courtois, die teruggekeerd is naar Madrid. Wat is er aan de hand met het sluitstuk van de Duivels? "Hij is nog maar net aan zijn voorbereiding begonnen en kon geen 90 minuten aan."

"Voor een doelman is het moeilijk om tijdens een wedstrijd te wisselen, daarom hebben we besloten om hem niet mee te nemen naar Denemarken. Het was wel belangrijk dat hij erbij was in het begin van het trainingskamp."

Wat verwacht de bondscoach van de wedstrijd? "De Denen zullen beginnen aan de wedstrijd om te winnen. Ze spelen thuis en hebben een heel sterk team. Wij willen ook iets laten zien want onze vorige ervaring in de Nations League (5-2-nederlaag tegen Zwitserland, red) was niet goed."

19:24 vooraf, 19 uur 24. Vertonghen: "Voorlopig nog geen reden om te stoppen bij de Duivels". Een dag voor de wedstrijd praatte Jan Vertonghen met de pers in Kopenhagen. "Ik heb voorlopig nog geen reden om te stoppen bij de Rode Duivels", viel de recordinternational met de deur in huis. "Dat er meer en meer jongens van mijn generatie stoppen doet me wel beseffen dat ik dichterbij het einde van mijn carrière sta. Ik geniet van elk moment en wil zoveel mogelijk spelen." "Het is tof dat ik aanvoerder kan zijn tegen Denemarken, maar ik zal er niets anders door voetballen morgen. Het komt er gewoon bij als Eden afhaakt. Denemarken is een heel goede ploeg, het zal niet gemakkelijk worden om ze te verslaan in eigen huis." Vertonghen is sinds kort aan de slag in Portugal bij topclub Benfica. Waarom trok hij naar Lissabon? "Er waren genoeg aanbiedingen, maar bij Benfica klopte het plaatje volledig. De kwaliteit van de groep is er en er is veel ambitie, zowel Europees als nationaal. Ik kon ook voor drie jaar tekenen en dat vond ik belangrijk. Dit was de ideale stap." . Vertonghen: "Voorlopig nog geen reden om te stoppen bij de Duivels" Een dag voor de wedstrijd praatte Jan Vertonghen met de pers in Kopenhagen. "Ik heb voorlopig nog geen reden om te stoppen bij de Rode Duivels", viel de recordinternational met de deur in huis. "Dat er meer en meer jongens van mijn generatie stoppen doet me wel beseffen dat ik dichterbij het einde van mijn carrière sta. Ik geniet van elk moment en wil zoveel mogelijk spelen."

"Het is tof dat ik aanvoerder kan zijn tegen Denemarken, maar ik zal er niets anders door voetballen morgen. Het komt er gewoon bij als Eden afhaakt. Denemarken is een heel goede ploeg, het zal niet gemakkelijk worden om ze te verslaan in eigen huis."

Vertonghen is sinds kort aan de slag in Portugal bij topclub Benfica. Waarom trok hij naar Lissabon? "Er waren genoeg aanbiedingen, maar bij Benfica klopte het plaatje volledig. De kwaliteit van de groep is er en er is veel ambitie, zowel Europees als nationaal. Ik kon ook voor drie jaar tekenen en dat vond ik belangrijk. Dit was de ideale stap."

19:22 vooraf, 19 uur 22. Het zal niet gemakkelijk worden om Denemarken te verslaan in eigen huis. Jan Vertonghen, één dag voor de wedstrijd. Het zal niet gemakkelijk worden om Denemarken te verslaan in eigen huis. Jan Vertonghen, één dag voor de wedstrijd

04-09-2020 04-09-2020.

18:48 vooraf, 18 uur 48.

18:48 vooraf, 18 uur 48.

18:48 vooraf, 18 uur 48.

18:36 vooraf, 18 uur 36. Geen Hazard en Vertonghen op training. Roberto Martinez lijkt nog wat meer puzzelwerk te krijgen voor de interland van zaterdag. Eden Hazard en Jan Vertonghen verschenen woensdag niet op het veld bij de groepstraining van de Rode Duivels op het trainingscentrum in Tubeke. Thibaut Courtois tekende wel gewoon present. De Belgische voetbalbond ontkende het gerucht dat Courtois positief zou hebben getest op het coronavirus. Dinsdag werd al duidelijk dat Kevin De Bruyne voorlopig nog afwezig blijft bij de Duivels. Hij wacht de geboorte van zijn derde kindje af. De Bruyne kreeg van bondscoach Roberto Martinez toestemming om pas na de geboorte naar Tubeke af te reizen. Zijn aantreden in de duels tegen Denemarken en IJsland lijkt hoogst onzeker. . Geen Hazard en Vertonghen op training Roberto Martinez lijkt nog wat meer puzzelwerk te krijgen voor de interland van zaterdag. Eden Hazard en Jan Vertonghen verschenen woensdag niet op het veld bij de groepstraining van de Rode Duivels op het trainingscentrum in Tubeke. Thibaut Courtois tekende wel gewoon present. De Belgische voetbalbond ontkende het gerucht dat Courtois positief zou hebben getest op het coronavirus.

Dinsdag werd al duidelijk dat Kevin De Bruyne voorlopig nog afwezig blijft bij de Duivels. Hij wacht de geboorte van zijn derde kindje af. De Bruyne kreeg van bondscoach Roberto Martinez toestemming om pas na de geboorte naar Tubeke af te reizen. Zijn aantreden in de duels tegen Denemarken en IJsland lijkt hoogst onzeker.

18:35 - Vooraf Vooraf, 18 uur 35

Opstelling Denemarken. Kasper Schmeichel, Daniel Wass, Andreas Christensen, Simon Kjær, Robert Skov, Thomas Delaney, Christian Eriksen, Pierre-Emile Højbjerg, Yussuf Poulsen, Kasper Dolberg, Martin Braithwaite Opstelling Denemarken Martin Braithwaite, Kasper Dolberg, Yussuf Poulsen, Pierre-Emile Højbjerg, Christian Eriksen, Thomas Delaney, Robert Skov, Simon Kjær, Andreas Christensen, Daniel Wass, Kasper Schmeichel

Opstelling België. Simon Mignolet, Timothy Castagne, Toby Alderweireld, Jason Denayer, Jan Vertonghen, Youri Tielemans, Axel Witsel, Thorgan Hazard, Dries Mertens, Romelu Lukaku, Yannick Carrasco Opstelling België Yannick Carrasco, Romelu Lukaku, Dries Mertens, Thorgan Hazard, Axel Witsel, Youri Tielemans, Jan Vertonghen, Jason Denayer, Toby Alderweireld, Timothy Castagne, Simon Mignolet