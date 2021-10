Spaanse sterkhouder Ferran Torres onzeker voor finale Nations League

De Spaanse spits Ferran Torres, die woensdag uitblonk in de halve finale tegen Italië, is onzeker voor de Nations League-finale van zondag tegen Frankrijk. Dat vertelde de Spaanse bondscoach Luis Enrique zaterdag op een persconferentie.

De 21-jarige vleugelspeler van Manchester City onderscheidde zich woensdag in San Siro met twee doelpunten voor de rust tegen de Europese kampioen. Hij werd vroeg in de tweede helft echter gewisseld nadat hij een trap tegen de voet had gekregen.

"Het basiselftal is vrij duidelijk, mijn enige twijfel is Ferran, we zullen de komende uren zien of hij kan spelen. Als hij fit is, zal hij spelen", zei Enrique aan de vooravond van de finale.

"Behalve Ferran is iedereen topfit", voegde hij eraan toe. "Maar we gaan de spelers niet in gevaar brengen. Ferran speelde slechts 50 minuten, dus hij is fris, maar hij zal ons na de warming-up vertellen of hij fit is. Als dat zo is, zal hij spelen, anders niet."

"De voet is in orde, maar we blijven hem behandelen, dus ik heb niet getraind. We zullen morgen (zondag) zien of ik kan spelen of niet", sprak Ferran Torres zelf op de persconferentie.