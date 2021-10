LIVE: Mbappé schiet Frankrijk op voorsprong, na héérlijke gelijkmaker Benzema

Bijna lukt het nog voor Spanje. Op een hoekschop kan Pino uithalen aan de tweede paal, maar weer is Lloris de redder in nood voor Frankrijk.

Lloris doet het opnieuw! Bijna lukt het nog voor Spanje. Op een hoekschop kan Pino uithalen aan de tweede paal, maar weer is Lloris de redder in nood voor Frankrijk. . tweede helft, minuut 95.

tweede helft, minuut 93. De frustraties nemen toe op de Spaanse bank. De tijd begint nu wel erg te dringen, de buit is bijna binnen voor Frankrijk. .

Lloris voorkomt de gelijkmaker. De strijd is nog niet gestreden, Spanje komt plots bijzonder dicht bij de gelijkmaker. Oyarzabal neemt de bal meteen op de slof op de rand van de zestien, maar Lloris pakt uit met een prima redding. Het schot van Oyarzabal was ook net iets te centraal. . tweede helft, minuut 90.

tweede helft, minuut 86. Dubois laat even zien dat hij een aardig stukje kan voetballen met een panna en een knappe dribbel. Laporte kan hem alleen foutief afstoppen en pakt geel. Griezmann mikt de daaropvolgende vrije trap over doel. .

Geldig doelpunt. De VAR ziet geen graten in de goal van Mbappé. Spanje heeft nog 10 minuten om het tij te keren. . tweede helft, minuut 82.

tweede helft, minuut 81. Spanje moet achtervolgen. Frankrijk doet het opnieuw en keert een achterstand om in een voorsprong. Hernandez stuurt Mbappé weg, Garcia kan de pass net niet onderscheppen en zo kan de PSG-spits oog in oog met Simon de bal onder de doelman binnen tikken. Of wordt de goal nog afgekeurd voor buitenspel? .