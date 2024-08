LIVE (20.00 uur): Geen Leoni in de basis bij Anderlecht voor terugwedstrijd tegen Minsk, Riemer kiest voor Verschaeren

Riemer: "We willen winnen"

Zich ingraven en de krappe 0-1-bonus uit de heenwedstrijd verdedigen? Zo staat het niet in het tactische boek van Anderlecht-coach Brian Riemer. Tegen Dinamo Minsk wil hij voluit voor de overwinning gaan.



"We gaan niet alleen onze voorsprong verdedigen", zei de coach. "We willen winnen, zo efficiënt mogelijk. Ik heb onze spelers uitgelegd dat er geen sprake van kan zijn om op achterstand te komen."



"We hebben slechts twee wedstrijden verloren in ons stadion sinds het begin van vorig seizoen. We moeten voor onze eigen supporters tonen wat we in huis hebben."