LIVE: Coosemans behoedt Anderlecht voor gelijkmaker van Dinamo Minsk

Het is niet de eerste keer dat Anderlecht een Wit-Russische tegenstander treft. De vorige keer, in de voorrondes van de Champions League in 2008, bezorgt paars-wit wellicht nog steeds nachtmerries.



BATE Borisov kwam toen met 1-2 winnen in het Astridpark, en Anderlecht kon die misstap niet meer rechtzetten in de terugmatch. Die eindigde op 2-2, wat meteen het roemloze einde was van de Europese campagne voor Anderlecht.