Anderlecht maakt vanavond zijn terugkeer in Europa: "We onderschatten Dinamo Minsk niet"

Dinamo Minsk - RSC Anderlecht

Anderlecht speelt voor het eerst sinds de pijnlijke exit tegen AZ in april 2023 weer Europees voetbal.



Het zal ook niet bij deze dubbele ontmoeting met Dinamo Minsk blijven, maar de uitkomst bepaalt of Anderlecht aan de slag gaat in de Europa League of de Conference League.



Welke uitgangspositie versiert paars-wit tegen zijn Wit-Russische tegenstander, die het moet bekampen voor lege tribunes in Hongarije?