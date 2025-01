Philippe Clement én assistent Issame Charai hopen tegen Union op zoveelste "geweldige avond" in Ibrox: "Zullen er vol voor gaan"

Rangers en Clement gaan vol voor drie punten

Op plaats 13 met 11 punten heeft Rangers nog een waterkans op de top 8. Dus is de ambitie duidelijk bij de Schotten en coach Philippe Clement: 3 punten.





"Union is een sterk team, een fysieke ploeg die met twee spitsen en creatieve spelers daarachter speelt. Ze zijn erg snel in de omschakeling en sterk op stilstaande fases. Er zitten dus heel veel kwaliteiten in Union", is de Belg op zijn hoede.





"Maar we gaan vol voor de drie punten en willen altijd zo veel mogelijk doelpunten scoren. De fans spelen zoals altijd een enorme rol. Ik heb al verschillende geweldige avonden beleefd op Ibrox."