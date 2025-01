LIVESTREAM - Belgen van Rangers doen Union pijn: Raskin scoort, Dessers ziet verdubbeling afgekeurd

RUST: 1-0

Drie doelpunten, maar toch staat het slechts 1-0. De Rangers kwamen na een beter begin terecht op voorsprong via Raskin, maar daarna knokte Union zich toch in de wedstrijd. De Brusselaars leken ook op gelijke hoogte te komen na een goal van Ivanovic, maar buitenspelval gooide roet in het eten. Een frustrerend momentje dat ook Dessers in het slot nog meemaakte. En zo staat het na 45 minuten strijd nog steeds 1-0 in het voordeel van de iets zorgvuldigere thuisploeg.