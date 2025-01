LIVESTREAM (21 uur): Kijk op Sporza naar het Europa League-duel tussen Union en het Rangers van Clement

Pocognoli looft Clement

Union-trainer Sébastien Pocognoli strooide met lof naar zijn Belgische conculega Philippe Clement op de persmeeting vooraf. "Philippe is een van de meest ervaren coaches in België en ik heb alleen maar positieve woorden over voor hem."



"Ik kijk ernaar uit om hem morgen te zien en ik denk dat het een mooie wedstrijd wordt, want we hebben dezelfde speelstijl: hij probeert altijd positief voetbal te spelen, net als wij."



"We weten dat we tegenover een sterk team komen te staan met een uitbundig publiek, maar dat was ook het geval tegen Fenerbahçe (2-1-nederlaag). Toen speelden we ook een zeer goede wedstrijd."