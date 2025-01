LIVE (21 u): Amuzu krijgt tegen Hoffenheim eerste basisplek bij Anderlecht na hersenschudding

Hubert wil niets anders dan de top 8

"Een B-scenario willen we absoluut vermijden", zegt David Hubert op de persconferentie. Of met andere woorden: Anderlecht moet in de top 8 blijven. "We willen zo snel mogelijk naar de achtste finales, zonder daar twee extra matchen voor te moeten spelen."





"Het is jammer dat de nieuw getransfereerde spelers nog niet inzetbaar zijn. Ik zal het best mogelijke team opstellen. Roteren draaide eerder fantastisch uit, in Tsjechië liep het faliekant mis. Dat is voetbal."





"Het blijft knap dat we met nog één match te gaan op de zevende plaats staan. Vooraf had niemand ons in de top acht verwacht. En het is helemaal onze eigen verdienste. Op dit niveau krijg je niets cadeau."