LIVE: Valse start! Anderlecht kijkt al na twee minuten tegen achterstand aan tegen Viktoria Pilsen

Winst levert plek in 1/8e finales op

Voor Anderlecht is de opdracht duidelijk: met winst in Tsjechië is paars-wit zeker van zijn plekje in de top acht en het bijhorende ticket voor de 1/8e finales. De thuiswedstrijd van volgende week tegen Hoffenheim doet er dan niet meer toe.



Als Anderlecht de tussenronde kan ontlopen, geeft dat meteen ook wat meer ademruimte. Die play-offs worden immers in februari afgewerkt, terwijl de andere ploegen pas in maart weer in actie moeten komen.