Union houdt Europese ambities in leven met nipte zege tegen Twente en duikt top 24 in

Union leeft nog in de Europa League. De Brusselaars wonnen verdiend op bezoek bij het Nederlandse Twente dankzij een vroege goal van Mohammed Fuseini. Door de eerste zege in de League Phase duikt de vice-kampioen de top 24 in.

Na 2 puntendelingen en 2 nederlagen boekt Union pas zijn eerste zege in deze Europa League. Daarmee maakt het een sprong(etje) in het klassement naar nipte veiliger oorden. De top 24 overwintert en de Brusselaars staan nu net... 24e.

De topschutter uit de Eredivisie vakkundig in de achterzak gestopt. Het duo Sadiki-Vanhoutte domineerde de wedstrijd op het middenveld en had zo de sleutel voortdurend in handen. Sem Steijn en co. kregen maar geen grip op de partij.

Na 11 minuten had Union al 2 keer de openingsgoal gemaakt én de pijnpunten van FC Twente bloot gelegd. Eerst werd de 0-1 nog afgekeurd voor nipt buitenspel, enkele minuten later mocht Mohammed Fuseini wel vieren. Veel balverlies en een enorme zee van ruimte in de rug van de defensie: het bleven de trefwoorden die bij de thuisploeg zouden horen.

Nog voor het halfuur had Union al minstens een dubbele voorsprong bij elkaar kunnen (of moeten) voetballen. De kansen bleven er komen door balverlies na balverlies van de bijzonder fletse Twente-spelers.

Met 2 punten uit 4 wedstrijden was het stilaan van moeten voor Union als het nog Europese ambities koestert. Op bezoek in Nederland bij FC Twente toonden de Brusselaars meteen dat het menens was.

Twente-coach Oosting kon niet anders dan drastisch ingrijpen en stuurde 3 nieuwe spelers het veld op. Die inspireerden even tot een helse aanvalsstorm, die even snel weer afzwakte.

Op een vlam van de voorst onzichtbare Eredivisie-topschutter Sem Steijn na kreeg Moris geen gevaarlijke ballen richting zijn doel te verwerken.

Ook in de tweede helft, die meer gelijk op ging dan de eerste, had Union de betere kansen. Franjo Ivanovic had de beste aan de voet, maar stuitte op thuisdoelman Unnerstall. Die hield zijn ploeg eigenhandig in de wedstrijd met enkele prima tussenkomsten.

Al deden zijn ploegmakkers daar weinig mee. Het slotoffensief leverde geen doelgevaar meer op, waardoor de Brusselaars de 3 punten mee op de bus uit Nederland mogen nemen.

Union komt zo de top 24 binnen na 5 speeldagen in de Europa League. Al blijft de marge voor fouten in de laatste 3 duels klein, met een voorlopig maar net veilige 24e plaats. Maar de broodnodige zege, die is wel binnen.