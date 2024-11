LIVESTREAM (20.35 uur): Kijk vanavond bij Sporza naar Europa League-duel tussen FC Twente en Union

over 9 min

Als Union Europees wil overwinteren, heeft het dringend nood aan een eerste zege in de Europa League. Lukt dat straks op het veld van FC Twente? Kijk bij Sporza met livestream naar de wedstrijd. De voorbeschouwing start om 20.35 uur, de aftrap is om 21 uur. Tv-kijkers kunnen ook afstemmen op VRT Canvas. Radio 1 is er ook bij.