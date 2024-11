Anderlecht is op zijn hoede voor ploeg in crisis FC Porto: "Ze zullen zich willen tonen"

"We willen de Europa League winnen", knipoogt Hubert

In de Europa verloopt alles naar wens voor Anderlecht. "We willen deze Europa League winnen", zei coach Hubert vanmiddag met een lachje op de persconferentie.



"Natuurlijk zijn we realistisch", herpakte hij zich. "We willen zo ver mogelijk raken."



"Met 10 punten zijn we al bijna zeker van een plaats in de volgende ronde, de komende 4 matchen willen we nog zo veel mogelijk punten pakken."