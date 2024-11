LIVE (18.45 uur): Pocognoli kiest voor stevige defensie met 4 bonken tegen AS Roma

De Belgische vicekampioen Union heeft de punten dringend nodig en Sébastien Pocognoli gelooft in de Brusselse kansen. "We zullen ons beste niveau moeten halen als we iets willen rapen", beseft de coach niettemin.



Union staat na zijn één op negen in Europa nu al met de rug tegen de muur en met de Italiaanse topclub zakt een pittige tegenstander af naar de Heizel. "Roma is een grote naam en heeft ook dit seizoen veel kwaliteit in het team. Maar we hebben ons voorbereid zoals altijd."



"We zullen proberen om thuis dominant te voetballen tegen een stevige tegenstander. Het is aan mijn spelers om hun kans te grijpen in een topwedstrijd als morgen."