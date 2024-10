Ademruimte voor Clement: stoomtreingoal van Cerny leidt deugddoende Europese avond van Rangers in

De rust keert (even) terug bij en rond Rangers.

Philippe Clement stond de afgelopen weken almaar meer onder druk bij de Schotse club. De resultaten namen een duik, net als het vertrouwen in de Belgische coach.

Al was van een tekort aan vertrouwen niets te merken in de Europese opdracht tegen Steaua Boekarest. Al na 10 minuten was de ontlading groot in Ibrox.

Matchwinnaar Cerny gooide er nog een laagje bovenop met twee goals. Zeker de tweede - even onhoudbaar als een stoomtrein op volle toeren - deed het publiek kirren van plezier. Igamane legde de 4-0-eindstand vast.

En Clement? Hij gaat voor het eerst in dagen op twee oren kunnen slapen.