LIVE: Het kantelpunt? Anderlecht ziet Loedogorets al voor rust met man minder vallen

Zegehonger na uitschuiver

Anderlecht heeft nog iets goed te maken bij zijn fans na de pijnlijke nederlaag tegen Beerschot vorige week vrijdag.



"Uiteraard was de teleurstelling na die match groot. Dat is normaal en dat verwacht ik ook van de spelers en mijn staf", zegt Hubert.



"Of het nu na een overwinning of een nederlaag is, het belangrijkste is altijd om de juiste analyse te maken. Zo kunnen we aan de slag met onze werkpunten en beter worden in wat we al goed doen."



"De spelers hebben de draad weer opgepakt en zijn nu gefocust op de wedstrijd van morgen. We willen weer van de zege proeven."