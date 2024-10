Geen beterschap in Europa: Union bijt tanden stuk op Midtjylland na vroege opdoffer

Pocognoli wil punten

Winnen tegen de Deense kampioen is geen sinecure. Dat weet ook Union-coach Sébastien Pocognoli.



"Teams zoals Slavia Praag, Bodø/Glimt, Midtjylland en Fenerbahçe zijn misschien niet erg bekend in België, maar ze kunnen wel heel goed voetballen."



"De Denen spelen heel direct en creëren vrijheid voorin. Aan ons om een collectief blok neer te zetten en goed met elkaar te communiceren.”



Winnen lijkt na een 1 op 6 bijna een must. "Als je ambitieus bent, moet je punten beginnen te pakken. We weten wat nodig is om ons te plaatsen, maar het is nog lang tot januari.”