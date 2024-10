Wel kansen, maar geen goals: Union en Bodo/Glimt verdelen punten in doelpuntenloos gelijkspel

Donderdag én zondag

Union-coach Sébastien Pocognoli is alvast op zijn hoede voor de Noorse succesploeg Bodo/Glimt. "Het is een collectief sterke ploeg die de laatste jaren heel wat goede resultaten heeft geboekt, zowel in de eigen competitie als Europees. We nemen ze dan ook serieus en zullen op ons topniveau moeten acteren."



Na het verlies tegen het Turkse Fenerbahçe is het al meteen een beetje moeten voor de Brusselaars, die opnieuw een mooi parcours willen uitbouwen in Europa. "Fenerbahçe was een van de moeilijkste wedstrijden, dus we moeten vooral focussen op de partij van morgen. Thuis moeten en willen we altijd de drie punten pakken."



Na een periode van frustrerende puntenverliezen en wedstrijden zonder te scoren, herleefde Union dit weekend met een duidelijke 3-0-zege tegen Kortrijk. De perfecte timing?



"Het was een goede zaak dat we zo konden presteren en dat we de aanvallers ook opnieuw zagen scoren. Dat willen we nu in Europa doortrekken."



Al zou de coach ook op twee gedachten kunnen hinken. Dit weekend volgt al de topper tegen Club Brugge. "Wij spelen altijd met onze beste elf. Club speelt vandaag ook Europees, hé. We hebben misschien een kleine bank morgen, maar we gaan toch vol voor de winst. Donderdag én zondag."