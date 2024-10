Maguire beperkt schade in slotminuut: United kan ook tegen Porto niet winnen na wisselvallige wedstrijd

do 3 oktober 2024 23:01

FC Porto einde 3 - 3 Manchester United 7' - Doelpunt - Marcus Rashford (0 - 1) 20' - Doelpunt - Rasmus Højlund (0 - 2) 27' - Doelpunt - Pepê (1 - 2) 31' - Geel - Samuel Omorodion 32' - Geel - Bruno Fernandes 34' - Doelpunt - Samuel Omorodion (2 - 2) 50' - Doelpunt - Samuel Omorodion (3 - 2) 63' - Verv. Pepê door Martim Fernandes 68' - Verv. Rasmus Højlund door Joshua Zirkzee 68' - Verv. Amad Diallo door Antony 78' - Verv. Samuel Omorodion door Marko Grujic 78' - Verv. Stephen Eustáquio door Deniz Gul 78' - Verv. João Mário door Fábio Vieira 78' - Verv. Lisandro Martínez door Harry Maguire 79' - Verv. Matthijs de Ligt door Jonny Evans 81' - Geel 2 - Bruno Fernandes 90+1' - Doelpunt - Harry Maguire (3 - 3) 90+3' - Verv. Alan Varela door Danny Namaso UEFA Europa League - speeldag 2 - 03/10/24 - 21:01 time icon player homeTime homeIcon homePlayer score awayPlayer awayIcon awayTime 7' Marcus Rashford 0 - 1 Marcus Rashford 7' 20' Rasmus Højlund 0 - 2 Rasmus Højlund 20' 27' Pepê 27' Pepê 1 - 2 34' Samuel Omorodion 34' Samuel Omorodion 2 - 2 50' Samuel Omorodion 50' Samuel Omorodion 3 - 2 90+1' Harry Maguire 3 - 3 Harry Maguire 90+1'

Is het (opnieuw) crisis bij Manchester United? Ook tegen Porto kon de ploeg van Erik ten Hag niet winnen, voor de vierde keer op rij. Hoewel United via onder meer een slalom van Marcus Rashford al snel op een 0-2 voorsprong kwam, implodeerde de ploeg daarna compleet. In de allerlaatste minuut kon Harry Maguire de afgang wel behoeden met een rake kopbal.



0-0 tegen Crystal Palace, 1-1 tegen Twente, 0-3 verloren tegen Tottenham, En nu ook 3-3 tegen Porto.

Er is voorlopig geen beterschap bij Manchester United, dat zowel Europees als in de eigen competitie blijft stuntelen. Steeds worden dezelfde fouten gemaakt, steeds is het spel te slap en steeds meer zwelt de kritiek aan voor Ten Hag, die na vorig jaar veel beloftes maakte, maar die in het nieuwe seizoen nog allerminst heeft kunnen inlossen.



Ook tegen Porto tuimelde zijn kaartenhuisje weer in elkaar. Hoewel United via een mooi solodoelpunt van de wisselvallige Marcus Rashford en een spitsengoaltje van Rasmus Højlund al na 20 minuten overtuigend op voorsprong kwam, kon United niet doordrukken.



Integendeel, Pepê en diepe spits Samuel Omorodion – na een flipperkastmomentje in de grote rechthoek – hingen de bordjes nog voor de rust weer gelijk.

Erop en erover? Jawel, de thuisploeg had bloed geroken en liet United bij momenten als preminiemen achter de bal hollen. Vraag dat maar aan Matthijs de Ligt, die zich (te) gemakkelijk liet ringeloren bij de 3-2.

Als klap op de vuurpijl doopte kapitein Bruno Fernandes zich ook nog eens tot mascotte van de miserie met zijn tweede rode kaart in evenveel wedstrijden.



Maar in de allerlaatste minuut zou Harry Maguire de implosie van de bezoekers toch nog kunnen verdoezelen met een kopbalgoal in de allerlaatste minuut. Ten Hag en co. slaakten een zucht van oplossing, maar zullen de kritiek de komende dagen toch weer een storm van kritiek over zich heen krijgen.