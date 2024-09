LIVE: Manchester United komt goed weg in openingsminuten tegen Twente

Geen mal figuur slaan in eigen huis tegen Twente. Dat is de opdracht voor Manchester United in de opener van zijn Europese campagne. Trainer Erik ten Hag is alvast op zijn hoede voor de Nederlandse ploeg na een wisselvallige start in de Premier League. Zorgt Twente voor de verrassing van speeldag 1? Volg hier het scoreverloop vanaf 21 uur.