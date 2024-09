VIDEO - Knal tegen de paal levert Dessers assist op, Clement viert duidelijke zege van Rangers bij Malmö

Philippe Clement en de zijnen zijn uitstekend begonnen aan hun avontuur in de Europa League. Op bezoek in Zweden ging Rangers over Malmö dankzij een vroege en late goal. Bij die eerste was Cyriel Dessers aangever van dienst met een knal op de paal, Bajrami nam de goal in ontvangst. Bekijk de beelden.

Gisteren kreeg Philippe Clement nog vragen over Anderlecht op de persconferentie, vandaag had hij maar één doel voor ogen: winnen in en tegen Malmö.



Dat Cyriel Dessers al in de eerste minuut - terwijl de rook nog niet opgetrokken was - op doel afstormde, hielp de Belgische trainer zijn zaak. De spits knalde eerst op de paal, maar Bajrami was goed gevolgd en tikte de voorsprong op het bord.



Wat volgde was een evenwichtige partij. Malmö moest reageren, echt angstzweet deed het niet uitbreken bij Rangers.



Zeker wanneer de bezoekers een kwartier voor affluiten zichzelf van de zege verzekerden. McCausland zocht en vond de hoek. Goed voor 0-2 en een prima start van Clements Europese avontuur.