LIVE: Dessers knalt op paal, maar krijgt assist op zijn naam dankzij goed gevolgde Bajrami

De Rangers van Philippe Clement trappen vanavond hun Europa League-groepsfase op gang in Malmö. Geen simpele opdracht voor de troepen van onze landgenoot, want de Zweden staan aan de leiding in eigen land. Trekken ze het laken ook op het Europese toneel naar zich toe of beginnen Clement en co. aan hun avontuur met een zege? Volg de partij hier vanaf 18.45 uur.