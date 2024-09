Union kijkt in de ogen van Mourinho en zijn Fenerbahçe: "Dat hij er coach is, geeft de match extra smaak"

Pocognoli vs. Mourinho

Pocognoli staat als onervaren coach tegenover een ervaren rot als José Mourinho, die al elke Europese beker wist te winnen.



"Dat maakt me niet nerveus, ik kijk uit naar de match. Het is dankzij de sterke prestaties van Union vorig jaar dat we hier staan. Dat Mourinho coach is van de tegenpartij geeft extra smaak aan de match omdat de groten der aarde ons nu eenmaal inspireren. Maar eens de match begonnen is, ben ik daar niet meer mee bezig en focus ik me op de prestatie van mijn ploeg."





De Unionisten hebben het de voorbije weken moeilijk om te scoren, hun laatste competitiedoelpunt dateert al van 16 augustus tegen Charleroi. "We blijven er verder aan werken, zoals we de laatste weken al deden. De kansen zijn er, we krijgen de bal in de zestien, hopelijk komt die déclic er op een moment", aldus Pocognoli.