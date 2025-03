In de Europa League vechten Bilbao en AS Roma vanavond om een plek in de kwartfinales. De Romeinen verdedigen in het Baskenland een 2-1-bonus uit de heenmatch. Sporza zendt de wedstrijd live uit op VRT Canvas. De uitzending, ook met livestream te bekijken op deze pagina, start om 18.25 uur, de aftrap is om 18.40 uur.