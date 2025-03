De finaledroom blijft leven in Bilbao: Athletic laat San Mames kirren van de pret tegen AS Roma

Athletic Bilbao blijft in de running om op 21 mei de finale van de Europa League in het eigen San Mames te spelen. Athletic wiste voor zijn aanhang de 2-1 na de heenmatch in Rome uit. De bezoekers, met late invaller Alexis Saelemaekers, schoten zichzelf in de voet met een snelle rode kaart van Mats Hummels. De Romeinse 3-1 vanaf de stip in de extra tijd kon de thuisploeg slechts even verontrusten.