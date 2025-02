Mourinho en Fenerbahçe zijn ondanks 3-0-bonus niet gerust in kwalificatie tegen Anderlecht: "Alles kan nog"

José Mourinho: "We moeten het werk afmaken"

Fenerbahçe kan de 1/8e finales van de Europa League al ruiken, maar José Mourinho is er toch nog niet helemaal gerust in. "Met mijn ervaring weet ik dat in de knock-outfase alles kan gebeuren", waarschuwde hij zijn ploeg.





"We zitten in een positieve flow, maar de weg is nog lang. 3-0 is een goed resultaat, al moeten we het werk nog afmaken en ons morgen plaatsen voor de volgende ronde."



Middenvelder Sebastian Szymanski had de boodschap van zijn coach in elk geval begrepen. "Anderlecht is een heel sterk team", toonde hij zich op zijn hoede.



"Vorige week speelden we prima en lieten we vele mooie dingen zien. Ik hoop dat we die lijn morgen kunnen doortrekken en ons kunnen plaatsen voor de volgende ronde. Dat zou mooi zijn."