Anderlecht verlaat Europa met draw tegen Fenerbahçe en met rentree van Jan Vertonghen als opsteker

do 20 februari 2025 23:15

Anderlecht einde 2 - 2 herbekijk Fenerbahçe FEN einde 3 - 0 AND 4' - Doelpunt - Youssef En-Nesyri (0 - 1) 19' - Doelpunt - Luis Vázquez (1 - 1) 24' - Geel - Youssef En-Nesyri 36' - Geel - Théo Leoni 45+1' - Geel - Fred 53' - Geel - Bright Osayi-Samuel 55' - Doelpunt - Luis Vázquez (2 - 1) 63' - Doelpunt - Yusuf Akcicek (2 - 2) 66' - Verv. Lucas Hey door Jan Vertonghen 66' - Verv. César Huerta door Nilson Angulo 68' - Verv. Youssef En-Nesyri door Anderson Talisca 78' - Verv. Thorgan Hazard door Keisuke Goto 79' - Verv. Dušan Tadic door Irfan Kahveci 82' - Verv. Luis Vázquez door Nathan De Cat 82' - Verv. Moussa Ndiaye door Ludwig Augustinsson 84' - Verv. Edin Džeko door Cenk Tosun 84' - Verv. Sebastian Szymanski door Mert Hakan Yandas UEFA Europa League - speeldag 2 - 20/02/25 - 21:01 Doelpunten time icon player homeTime homeIcon homePlayer score awayPlayer awayIcon awayTime goal door Youssef En-Nesyri na 4', 0 - 1 4' Youssef En-Nesyri 0 - 1 Youssef En-Nesyri 4' goal door Luis Vázquez na 19', 1 - 1 19' Luis Vázquez 19' Luis Vázquez 1 - 1 goal door Luis Vázquez na 55', 2 - 1 55' Luis Vázquez 55' Luis Vázquez 2 - 1 goal door Yusuf Akcicek na 63', 2 - 2 63' Yusuf Akcicek 2 - 2 Yusuf Akcicek 63'

Na de 3-0 in Istanbul heeft Anderlecht in de return niet meer voor een mirakel kunnen zorgen. In het Astridpark werd het donderdagavond 2-2, waarmee het Europa League-avontuur van paars-wit erop zit. Een opsteker voor Anderlecht was wel de return van Jan Vertonghen, die na maanden blessureleed als invaller zijn rentree maakte.

Wat zou Anderlecht die eerste tien minuten graag uit de geschiedenisboeken schrappen. Voor de wedstrijd goed en wel begonnen was, ging Lucas Hey al pijnlijk in de fout. Onbegrijpelijk speelde de jonge verdediger de bal aan de rand van de grote rechthoek in de voeten van Džeko. De aanvaller van Fenerbahçe bedankte en schotelde zijn spitsbroertje En-Nesyri de 0-1 simpel voor. En het zou al snel van kwaad naar erger gaan in het Lotto Park, al moesten we ons deze keer tot de tribunes richten. Na een knokpartij tussen een aantal supporters werd de wedstrijd verplicht gestaakt omdat de veiligheid van de spelers en supporters niet meer gegarandeerd kon worden.

De wraak van Vazquez

Spijtig dat het zo moest gebeuren, maar na de verplichte pauze greep Anderlecht zijn tweede kans wél met beide handen. Paars-wit was in zijn eer gekrenkt en speelde plots wél met de borst vooruit. Zo had het meteen na de herstart ook een strafschop kunnen krijgen na een trekfout op Vázquez, maar het bleef opvallend stil bij de scheidsrechter en de VAR. De Argentijn kon zijn ogen niet geloven, maar nam daarna het heft zelf in handen. Als belichaming van de weerbaarheid van paars-wit vandaag strafte hij defensief dwalen – haast een exacte kopie van de tegengoal – na twintig minuten af. Op het uur zou hij zelfs tekenen voor zijn tweede.

De comeback van Vertonghen

Een tweeklapper die de tribunes weer hoop gaf: zou het toch nog kunnen?



Het antwoord was snel duidelijk: neen. Even snel werd die hoop weer de kop ingedrukt door een hyperefficiënt Fenerbahçe. Net voordat Jan Vertonghen zijn comeback na maanden blessureleed mocht vieren, kreeg paars-wit op een corner nog een koude douche: 2-2. En zo verlaat Anderlecht zonder mirakel het Europese circuit. Maar tussen de lijnen toonde het zich toch weerbaarder dan voorheen, en met Vertonghen er weer bij heeft het toch ook positieve zaken om op terug te vallen.

"Ik geloofde absoluut nog in een stunt"

Jan Vertonghen: "Ik geloofde absoluut in de stunt en heb dat ook benadrukt doorheen de week. Bij de 2-1 groeide het geloof ook extra bij ons, maar over de twee wedstrijden heen slikten we te veel goals op stilstaande fasen en voorzetten. Dat was een terugslag. Het was ook spijtig dat dat opstootje in de tribunes gebeurde, maar ik zag wel dat onze ploeg daarna terugknokte. En mijn comeback? Het was een heel bijzonder moment, zeker omdat ik het in een thuiswedstrijd kon doen. Het voelde wel goed, maar ik merk dat ik nog moet werken om mijn fysiek op te bouwen. Toch was het al een hele goede start."

Colin Coosemans: "Ik denk dat als het langer 2-1 blijft, het nog wel een wedstrijd had kunnen worden. Alleen valt die 2-2 jammer genoeg iets te snel voor ons, wat ervoor zorgde dat we eigenlijk van nul af aan moesten beginnen. En dat bleek een te grote opdracht. Maar goed, desalniettemin ben ik toch tevreden en trots op de ploeg en de mentaliteit die we vandaag getoond hebben. We zijn er, tegen alle verwachtingen in, gewoon vol voor gegaan. We hebben een mooi Europees parcours afgelegd, en dat stopte jammer genoeg vandaag."