Union laat stuntkwalificatie liggen en gaat in verlengingen onderuit tegen tienkoppig Ajax

Rusten met 0-2

Ajax overweldigde Union in de openingsminuten, maar daarna namen de Brusselaars de regie volledig in handen. Mac Allister knikte een goeie vrije trap van Boufal binnen, die laatste maakte enkele minuten later al 0-2.



Toen kon buitenspel Ajax nog redden, al was dat slechts uitstel van executie. Niang kon even later een rebound binnenwerken, maar Klaassen dook de bal uit het doel. Rood en penalty, zo toch 0-2. De achterstand is al helemaal weggepoetst, raast Union straks naar een derde goal?