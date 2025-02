LIVESTREAM (21u) - Boufal moet Union doen flitsen, Mokio is enige Belg in de basis bij Ajax

Ajax-trainer Farioli: "Het zou dom zijn om al te rekenen op winst"

Het is een klassieker: coaches die na een zege in de heenronde hun ploeg op scherp willen zetten en duidelijk proberen te maken dat de race nog niet gelopen is.



Ook Ajax-trainer Francesco Farioli liet er zich woensdag op betrappen. "We willen doorgaan op de ingeslagen weg. De wedstrijd van morgen is het belangrijkste", opende hij. "Maar het zou dom zijn om nu al te gaan rekenen op dingen die je nog niet hebt verdiend."



Daarvoor had de Italiaan zelfs een verhaaltje in petto. "Op ons bureau hebben we twee verschillende boeken: die van de Eredivisie en de Europa League", legde hij uit.



"We willen ze allebei pagina voor pagina lezen. Niet meer dan dat. We moeten nooit denken dat we al iets voor elkaar hebben gekregen. Dat blijven we herhalen. Donderdag is weer een nieuw hoofdstuk van het boek."