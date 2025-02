Uitgerekend 16-jarige Belg nekt Union: Jorthy Mokio zet Ajax op zucht van volgende ronde na knappe knal

Union lijkt een kruis te mogen maken op een plaats in de 1/8e finales van de Europa League. Ajax is met 0-2 komen winnen in het Koning Boudewijnstadion (op een dramatisch terrein). De Belgische belofte Jorthy Mokio tekende voor het tweede doelpunt van de Nederlanders.

Karl Vanniewkerke: "Is dit alles wat jullie geselecteerd hebben van hoogtepunten?"

Sonck en Verheyen in koor: "Tja, er was niet meer."



Dat onze analisten tijdens de rustanalyse haast technisch werkloos waren, was tekenend voor de wedstrijd tussen Union en Ajax. Oké, het verzandende veld was een verzachtende omstandigheid, maar de zogenoemde "clash der Lage Landen" deed zijn naam eigenlijk nooit eer aan.

Het atypische voetbal van Ajax is al langer een doorn in het oog van de Amsterdamse voetbalromantici. Met trainer Farioli – niet toevallig een gediplomeerd filosoof – als aanhanger van Machiavelli, moet het doel tegewoordig vooral de middelen heiligen. En dat was ook tegen Union te zien: weinig sprankel, veel strijd.

Pas op, per ongeluk frommelden de Amsterdammers na acht minuten nog bijna de bal binnen, maar de herhaling toonde dat ze toch een tweetal millimeter te kort kwamen. Een zeldzame opflakkering, want verder speelde Ajax eigenlijk weinig klaar.