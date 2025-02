LIVESTREAM - Wat een moment voor Mokio: 16-jarige Belg legt Union het zwijgen op met lekkere knal

Hoge motivatie bij Union mét vertrouwen

Union pakte afgelopen weekend 18 op 18 in de competitie, maar met Ajax treft het een ploeg die ook in goede vorm verkeert.





"De nieuwe coach en nieuwe spelers zijn samen in een goede flow geraakt", weet Sébastien Pocognoli. "Het staat nu eerste met goed voetbal. Het wordt een clash tussen twee ploegen in vorm."





Dat zijn ploeg tegen Ajax speelt, zorgt voor genoeg motivatie. "Het is een mooie affiche tegen een grootheid in het Europese voetbal. We zijn er klaar voor, maar we zullen niet van onze principes afwijken."





"Het vertrouwen binnen de groep is aan het groeien. We zijn goed vertrokken voor de komende weken, misschien wel maanden. Onze doelstelling is nu om deze reeks zo lang mogelijk door te trekken."