België mag extra rechtstreeks CL-ticket vergeten: Manchester United geeft Bilbao pandoering

Fans van Manchester United lijken nu al een ticket te mogen boeken voor de finale van de Europea League in (opnieuw) Bilbao.

De Engelsen boekten - mede dankzij een rode kaart voor de thuisploeg - een ruime 0-3-zege na goals van Casemiro en Bruno Fernandes (2x).

Dat een exit dreigt voor Bilbao is mogelijk ook slecht nieuws voor het Belgische voetbal. Want herinnert u zich nog het verhaal van het tweede rechtstreekse Champions League ticket?

Mocht Club Brugge tweede eindigen in de Belgische competitie had blauw-zwart nog altijd een kans om zonder voorrondes naar het kampioenenbal van volgend seizoen te mogen.



Alleen: daarvoor moest de Europa League-winnaar zich ook rechtstreeks voor de Champions League plaatsen via de eigen competitie. De enige overgebleven kanshebber daarvoor was... Athletic Bilbao.



Tenzij zij volgende week een mirakel verrichten in Manchester mag er een streep door het potentiële opvangnet voor Club Brugge. Blauw-zwart zal zijn rechtstreeks ticket voor de Champions League dus moeten binnenhalen door zélf kampioen te worden.