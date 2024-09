LIVE (21u): Anderlecht, zonder Dreyer, opent Europa League-campagne tegen Ferencvaros

Hongaren na strafschoppen in Europa League

Ferencvaros heeft de Nederlander Pascal Jansen als trainer en die haalde afgelopen zomer Philippe Rommens naar Boedapest. De 27-jarige Antwerpse middenvelder maakte de overstap van Go Ahead Eagles en ontpopte zich meteen tot basisspeler.



In eigen land maakte Ferencvaros nog geen fout, maar in Europa gebeurde dat wel. Rommens en co. slaagden er niet in om zich via de kwalificaties te plaatsen voor de Champions League. In de derde voorronde bleek de Deense formatie Midtjylland te sterk.



In de play-offs om deelname aan de Europa League liep het ook nog bijna mis, maar trokken de Hongaren na strafschoppen toch aan het langste eind tegen Banja Luka uit Bosnië.