LIVE (20 uur): Kan flink gewijzigd Cercle voor eigen volk blazoen oppoetsen na uppercut in Molde?

Miron Muslic wil een reactie zien

Na de ferme tik van vorige week hoopt Cercle-trainer Miron Muslic op een antwoord van zijn jongens. "De realiteit is dat we 3-0 in het krijt staan en weggespeeld werden door Molde", opende hij op het persmoment.



"Maar wij speelden ook gewoon een slechte wedstrijd. Morgen gaat het erom beter te presteren en lessen te trekken uit de wedstrijd van toen. We moeten Molde tonen dat we veel beter kunnen, dan kunnen we hen bedreigen."



"Toch leg ik mijn team geen druk op. De situatie is wat ze is. Ik wil vooral een goede prestatie zien van mijn team."