LIVE (19u): Muslic roteert tegen Molde FK met 4 wissels, Hannes Van Der Bruggen start op de bank

Tweede Brugse bezoeker voor Molde

Molde FK krijgt voor de tweede keer dit jaar bezoek van een Brugse club. In maart gingen de stadsgenoten van Club in de heenwedstrijd van de achtste finales in de Conference League op zoek naar een goede uitgangspositie. Maar het kwam van een kale reis terug. Club verloor verrassend met 1-2 bij de Noren. Cercle is dus gewaarschuwd en krijgt tegelijk ook een hart onder de riem, want een nederlaag in het Aker stadion hoeft niet meteen de uitschakeling te betekenen. Club won de terugwedstrijd overtuigend met 3-0 en bekerde Europees voort tot de halve finales.