Cercle Brugge krijgt ijskoude douche in Noorwegen en verliest met 3-0

Cercle Brugge ligt al half in het vangnet van de Conference League. In de derde voorronde van de Europa League ging de Vereniging kansloos onderuit tegen Molde. De Noren hadden na amper een halfuur al een 3-0-voorsprong in handen en lieten een vierde treffer zelfs nog liggen vanop elfmeter.

Een baalweek in Europa voor de Belgische coëfficiënt. Die begon gisteren met 3-1-nederlaag voor Union in Praag, Gent geraakte niet verder dan een 2-2-gelijkspel bij het Deense Silkeborg en Cercle keert met een uitzichtloze 3-0-opdoffer terug naar Brugge. Volgende week beter?

Cercle Brugge beleefde niet veel plezier aan zijn uitje in het hoge Noorden.

Van bij het begin toonde Molde FK zich geen warmhartige gastheer. Al na enkele minuten werden de Bruggelingen nogal koeltjes met de neus tegen de feiten gedrukt.



Dat ze te veel ruimte in de verdediging lieten, was er één van. Een Noorse voorzet werd achter de rug om door Kristian Eriksen - niet te verwarren met de veel bekendere Deense naamgenoot Christian - in doel getikt. 1-0 na amper 3 minuten.



De pijnpunten van Cercle lagen te snel bloot en Molde profiteerde ervan. Het tikte de bezoekers helemaal uit verband. Na een resem kansen voor Eriksen, drukte kapitein Eikrem af voor de 2-0. En we speelden nog maar een kwartier.

Het is niet dat Cercle niets klaarspeelde. Op een voorzet van Nazinho kopte Ouattara op de lat, Denkey kreeg de bal in de rebound niet voorbij enkele gevallen Noren. En wanneer de Poolse doelman onder een hoekschop doorging, was Ouattara te verrast om de bal aan de tweede paal in doel te verwerken.



Molde gaf dan maar een lesje in efficiëntie. Wanneer het spel zich op de linkerkant van Molde afspeelde, lag rechts alles open. De vrije Noren hadden enkel geduldig te wachten tot Eriksen de beslissende pass verstuurde. Linnes voor 3-0.