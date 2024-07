Cercle Brugge wil fans niet teleurstellen, maar moet donderdagavond wel topschutter van Kilmarnock vrezen

Van der Bruggen wil fans plezieren

Cercle-middenvelder Hannes Van der Bruggen voorspelt ondanks het thuisvoordeel een lastige avond voor de Vereniging.





"Of wij de favoriet zijn? Dat durf ik niet te zeggen. We zijn thuis sterk door de vele supporters, maar dat betekent niet dat dit een makkelijke wedstrijd wordt."



Die supporters spelen volgens Van der Bruggen een belangrijke rol. "Het leeft enorm bij hen. Ze hebben hier 14 jaar op moeten wachten. Het is een leuke uitdaging voor ons, maar zeker ook voor de supporters. We proberen hen dan ook wat extra Europese matchen te geven."





Van der Bruggen gelooft in de volgende ronde. "Als we het niveau halen van eind vorig seizoen, kunnen we zeker doorstoten. Na het verlies tegen Westerlo heerst er geen paniek binnen de ploeg, al was het wel een zure nederlaag. We kunnen tegen Kilmarnock zaken rechtzetten."