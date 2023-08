Union trapt Europees seizoen af met type-11 tegen Zwitserse club in vorm FC Lugano

clock 19:35 vooraf, 19 uur 35. FC Lugano met vertrouwen. Al was het maar tegen Zwitserse kneusjes, toch kan Lugano met vertrouwen naar Brussel afzakken. In de voorbije twee wedstrijden won het eens in de Zwitserse beker van Gunzwil met 0-7, in de competitie versloeg het Yverdon met 6-1. Voorlopig beging het, net als Union, nog maar één misstap. En dat tegen Zurich. . FC Lugano met vertrouwen Al was het maar tegen Zwitserse kneusjes, toch kan Lugano met vertrouwen naar Brussel afzakken. In de voorbije twee wedstrijden won het eens in de Zwitserse beker van Gunzwil met 0-7, in de competitie versloeg het Yverdon met 6-1. Voorlopig beging het, net als Union, nog maar één misstap. En dat tegen Zurich.

clock 19:30 Voor de geïnteresseerden, de opstelling van FC Lugano:. vooraf, 19 uur 30. Voor de geïnteresseerden, de opstelling van FC Lugano:

clock 19:18 vooraf, 19 uur 18. Union met ongewijzigd elftal. Ondanks de stevige pandoering Achter De Kazerne wijzigt Blessin niets in zijn basiselftal. Opstelling Union: Moris, Mac Allister, Burgess, Machida, Terho, Amani, Vanhoutte, Lapoussin, Rasmussen, Puertas en Eckert Ayensa. . Union met ongewijzigd elftal Ondanks de stevige pandoering Achter De Kazerne wijzigt Blessin niets in zijn basiselftal. Opstelling Union: Moris, Mac Allister, Burgess, Machida, Terho, Amani, Vanhoutte, Lapoussin, Rasmussen, Puertas en Eckert Ayensa.

clock 19:11 Union opent vanavond zijn Europees seizoen:. vooraf, 19 uur 11. Union opent vanavond zijn Europees seizoen:

clock 09:09 vooraf, 09 uur 09. We gaan niet beginnen te rekenen tijdens de match, daarvoor is de tegenstander te sterk. Union gaat niet aan minder dan 100 procent spelen. Mattia Croci-Torti, coach Lugano. We gaan niet beginnen te rekenen tijdens de match, daarvoor is de tegenstander te sterk. Union gaat niet aan minder dan 100 procent spelen. Mattia Croci-Torti, coach Lugano

clock 09:08 vooraf, 09 uur 08. Union legde vorig seizoen een mooie parcours in de Europa League af. Het is van het niveau van de sterkste Zwitserse teams. Die hebben we verslagen, dus we mogen op dit moment evenveel aanspraak maken op kwalificatie als de tegenstander. Mattia Croci-Torti, coach Lugano. Union legde vorig seizoen een mooie parcours in de Europa League af. Het is van het niveau van de sterkste Zwitserse teams. Die hebben we verslagen, dus we mogen op dit moment evenveel aanspraak maken op kwalificatie als de tegenstander. Mattia Croci-Torti, coach Lugano

clock 14:58 vooraf, 14 uur 58. Cameron Puertas: "Nog eens scoren tegen Lugano". Voor Cameron Puertas is Lugano geen onbekende. Union pakte de Zwitsers-Spaanse middenvelder 1,5 jaar geleden over van de Zwitserse eersteklasser Lausanne. Daarom mocht hij op de persconferentie naast zijn coach komen zitten. "Lugano is een ploeg die regelmatig bovenaan meedoet in Zwitserland, die bij iedereen punten kan pakken. Ze speelden 2 jaar op een rij ook de bekerfinale." "Ik heb al gescoord tegen hen, hopelijk kan ik dat morgen nog eens overdoen." . Cameron Puertas: "Nog eens scoren tegen Lugano" Voor Cameron Puertas is Lugano geen onbekende. Union pakte de Zwitsers-Spaanse middenvelder 1,5 jaar geleden over van de Zwitserse eersteklasser Lausanne. Daarom mocht hij op de persconferentie naast zijn coach komen zitten.



"Lugano is een ploeg die regelmatig bovenaan meedoet in Zwitserland, die bij iedereen punten kan pakken. Ze speelden 2 jaar op een rij ook de bekerfinale."



"Ik heb al gescoord tegen hen, hopelijk kan ik dat morgen nog eens overdoen."

clock 13:49 vooraf, 13 uur 49. Vangnet van Conference League. Zowel Union, als Lugano weet zich sowieso verzekerd van Europees voetbal tot Kerstmis. De winnaar van het dubbele duel doet dat in de Europa League, de verliezer in de Conference League. . Vangnet van Conference League Zowel Union, als Lugano weet zich sowieso verzekerd van Europees voetbal tot Kerstmis. De winnaar van het dubbele duel doet dat in de Europa League, de verliezer in de Conference League.

clock 13:44 vooraf, 13 uur 44. De derde van België tegen de derde van Zwitserland. Union eindigde vorig jaar na de dramatische slotspeeldag niet 1e, maar finaal nog 3e in de Belgische competitie. Die plek kaapte ook Lugano weg in Zwitserland. Het lot bracht de 2 ploegen tegenover elkaar in de laatste voorronde van de Europa League. Voor beide ploegen is het de eerste Europese match van het seizoen. In eigen land werkten ze allebei al 4 speeldagen af: allebei tellen ze 9 punten, Union in 3e na Club Brugge en Gent, Lugano 2e na FC Zürich. . De derde van België tegen de derde van Zwitserland Union eindigde vorig jaar na de dramatische slotspeeldag niet 1e, maar finaal nog 3e in de Belgische competitie. Die plek kaapte ook Lugano weg in Zwitserland.



Het lot bracht de 2 ploegen tegenover elkaar in de laatste voorronde van de Europa League.



Voor beide ploegen is het de eerste Europese match van het seizoen. In eigen land werkten ze allebei al 4 speeldagen af: allebei tellen ze 9 punten, Union in 3e na Club Brugge en Gent, Lugano 2e na FC Zürich.

