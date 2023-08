LIVE: Union krijgt het lastiger tegen Lugano, behoudt het de krappe voorsprong?

Fase per fase

clock 68' Gele kaart voor Kevin Mac Allister van Union tijdens tweede helft, minuut 68 yellow card Kevin Mac Allister Union

clock 67' tweede helft, minuut 67. Noah Sadiki staat er nog maar luttele seconden op of hij tekent al voor zijn eerste gevaar. Zijn schotje is nog iets te onzuiver. . Noah Sadiki staat er nog maar luttele seconden op of hij tekent al voor zijn eerste gevaar. Zijn schotje is nog iets te onzuiver.

clock 67' tweede helft, minuut 67. Vervanging bij Union, Noah Sadiki erin, Mathias Rasmussen eruit wissel substitution out Mathias Rasmussen substitution in Noah Sadiki

clock 67' tweede helft, minuut 67. Vervanging bij Union, Gustaf Nilsson erin, Dennis Eckert Ayensa eruit wissel substitution out Dennis Eckert Ayensa substitution in Gustaf Nilsson

clock 66' tweede helft, minuut 66. Vervanging bij FC Lugano, Jhon Espinoza erin, Allan Arigoni eruit wissel substitution out Allan Arigoni substitution in Jhon Espinoza

clock 65' tweede helft, minuut 65. Blessin waagt een gokje en gooit er ander profiel van spits in: hij wisselt Eckert Ayensa voor Nilsson. . Blessin waagt een gokje en gooit er ander profiel van spits in: hij wisselt Eckert Ayensa voor Nilsson.

clock 65' tweede helft, minuut 65. Het schotje van Terho geeft hoop. Union begint terug wat beter te voetballen en wint terug duels. Dat leidt tot kansen. Puertas vuurt nog maar eens een schot af, afgeweken in hoekschop. . Het schotje van Terho geeft hoop. Union begint terug wat beter te voetballen en wint terug duels. Dat leidt tot kansen. Puertas vuurt nog maar eens een schot af, afgeweken in hoekschop.

clock 60' tweede helft, minuut 60. Toch Union! Terho heeft nog wat poeier in zijn linkervoet zitten. Van ver buiten de 16 knalt hij naar doel. Saipi is bijna verrast, maar duikt de bal alsnog uit zijn doel. . Toch Union! Terho heeft nog wat poeier in zijn linkervoet zitten. Van ver buiten de 16 knalt hij naar doel. Saipi is bijna verrast, maar duikt de bal alsnog uit zijn doel.

clock 56' tweede helft, minuut 56. Daar is Lugano opnieuw. Union geraakt er niet meer uit. Nu is het Bottani die een schot kan afleveren. Zijn schot vliegt in de armen van Moris. . Daar is Lugano opnieuw Union geraakt er niet meer uit. Nu is het Bottani die een schot kan afleveren. Zijn schot vliegt in de armen van Moris.

clock 54' tweede helft, minuut 54.

clock 53' tweede helft, minuut 53. Lugano met kans 1 in helft 2. Lugano begint beter en beter te voetballen, Union krijgt het lastiger. Celar wordt met een listig pasje bereikt. Het is een moeilijke hoek, maar toch trapt hij! Gevaarlijk! Moris redt in zijn korte hoek. . Lugano met kans 1 in helft 2 Lugano begint beter en beter te voetballen, Union krijgt het lastiger. Celar wordt met een listig pasje bereikt. Het is een moeilijke hoek, maar toch trapt hij! Gevaarlijk! Moris redt in zijn korte hoek.

clock 49' tweede helft, minuut 49. eerste momentje van opwinding. Eckert Ayensa wordt de vrije baan naar doel ontzegd! Heel Lotto Park wil een fout en misschien zelfs een (roodgekleurde) kaart. Maar de Albanese scheidsrechter heeft er geen gehoor naar. . eerste momentje van opwinding Eckert Ayensa wordt de vrije baan naar doel ontzegd! Heel Lotto Park wil een fout en misschien zelfs een (roodgekleurde) kaart. Maar de Albanese scheidsrechter heeft er geen gehoor naar.

clock 47' tweede helft, minuut 47. Tweede helft is begonnen! Tijd voor nog eens 45 minuten Europees voetbal in het Lotto Park! Kan Union zijn voorsprong uitdiepen? . Tweede helft is begonnen! Tijd voor nog eens 45 minuten Europees voetbal in het Lotto Park! Kan Union zijn voorsprong uitdiepen?

clock 46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

clock 21:26 rust, 21 uur 26.

clock 21:20 rust, 21 uur 20. Rusten bij 1-0! Union wervelde over de eerste helft en was een gesel voor de spelers van Lugano. Een snedig begin werd bekroond met een snel doelpunt van Eckert Ayensa. Al kon Union er gerust meer maken. Uiteindelijk slikte het zelfs nog een ongeldig doelpunt. Union is gewaarschuwd! . Rusten bij 1-0! Union wervelde over de eerste helft en was een gesel voor de spelers van Lugano. Een snedig begin werd bekroond met een snel doelpunt van Eckert Ayensa. Al kon Union er gerust meer maken. Uiteindelijk slikte het zelfs nog een ongeldig doelpunt. Union is gewaarschuwd!

clock 45+4' eerste helft eerste helft, minuut 49 match afgelopen

clock 45+3' eerste helft, minuut 48. Heel af en toe komt Lugano er toch eens door. Nu met Celar die te makkelijk voorbij Vanhoutte gaat en teruglegt op Steffen. Steffen vuurt opnieuw een schot af, maar het gaat opnieuw naast. . Heel af en toe komt Lugano er toch eens door. Nu met Celar die te makkelijk voorbij Vanhoutte gaat en teruglegt op Steffen. Steffen vuurt opnieuw een schot af, maar het gaat opnieuw naast.

clock 43' Gele kaart voor Dennis Eckert Ayensa van Union tijdens eerste helft, minuut 43 yellow card Dennis Eckert Ayensa Union