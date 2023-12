Union-coach Alexander Blessin: "We hebben tegen Liverpool een goede dag en een beetje geluk nodig"

De scenario's

Union telt na 5 groepswedstrijden 5 punten en is daarmee 3 in groep E. Liverpool is al zeker van kwalificatie en groepswinst. Toulouse (8 punten) staat dicht bij de 2e plaats. Ook LASK (3 punten) is als 4e nog niet uitgeschakeld voor de 3e plaats en kwalificatie voor de play-offs van de Conference League.



Voor Union lijkt doorstoten naar de Conference League ook het meest realistische scenario. Om als 2e in de Europa League te blijven, moet Union winnen van Liverpool en hopen op een nederlaag van Toulouse tegen LASK. In dat scenario wordt ook het doelsaldo nog belangrijk. Toulouse (-2) doet daarin momenteel beter dan Union (-4). Het onderling resultaat is na twee draws gelijk.



Als Union niet wint, kan het nog maximaal 3e worden. Maar dat is geen zekerheid. Bij een zege van LASK stoten de Oostenrijkers dan immers door. Zij deden beter in de onderlinge duels met de Brusselaars.