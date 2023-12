Kijk straks naar Union - Liverpool met twee Duitse coaches: "Na de match drinken we een biertje"

Liverpool zonder Salah, Alisson en Van Dijk

Hoewel Liverpool-coach Jürgen Klopp zijn grootste vedetten achterliet in Liverpool, is hij niet van plan er in Brussel een rustige avond van te maken.



"In de Champions League waren onze laatste groepswedstrijden vaak nog belangrijk. Dat is nu anders, maar dat wil niet zeggen dat we het niet hard zullen spelen", vertelde de Duitse trainer, die onder anderen Salah, Van Dijk en Alisson niet opnam in zijn wedstrijdselectie.



"Ik heb geluk dat ik een grote kern heb. Er is nog steeds een goede mix van ervaring en jeugdspelers."



De heenwedstrijd eindigde op 2-0. Klopp: "Union heeft een goede indruk achtergelaten in Liverpool. Ieder jaar hebben ze belangrijke spelers verloren, maar ze hebben die altijd weten te vervangen. Dat is indrukwekkend."



"Union doet het ook geweldig in de competitie en is de verdiende leider", looft Klopp zijn tegenstander.