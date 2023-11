LIVE: Op slag van rust komt LASK op 2-0, Union ondergaat de wedstrijd

clock 19:40

rust, 19 uur 40. RUST: Late opdoffer stuurt Union met kater naar de kleedkamer. Het is een eerste helft om snel te vergeten voor Union in Linz. Handspel van Burgess leidde tot een penalty voor de thuisploeg, perfect omgezet door Horvath. Daarna ontsnapten de Brusselaars aan de 2-0 en leken ze de schade te beperken met een 1-0-ruststand. Tot in de toegevoegde tijd daar toch nog de dubbele voorsprong voor LASK was. Talovierov kopte raak op corner en bezorgde Blessin en co. nog meer kopzorgen. Zelf was zijn ploeg amper gevaarlijk voor de rust, die dubbele achterstand uitwissen belooft dus een heuse opgave te worden. .