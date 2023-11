LIVE: LASK komt op voorsprong na penaltytreffer in kansarme eerste helft

Fase per fase

Fase per fase

clock 36' eerste helft, minuut 36. Talovierov trapt na een mooie Oostenrijkse aanval richting doel en doet dat wél tussen de palen. Moris kan de botsende bal in twee tijden klemmen. . Talovierov trapt na een mooie Oostenrijkse aanval richting doel en doet dat wél tussen de palen. Moris kan de botsende bal in twee tijden klemmen.

clock 35' eerste helft, minuut 35. Union moet beter gaan voetballen. Bert Sterckx op Radio 1. Union moet beter gaan voetballen. Bert Sterckx op Radio 1

clock 32' eerste helft, minuut 32. Nog maar eens Lazare, maar nu van een pak verder. Vanop een twintigtal meter gaat de middenvelder zijn kans, al kan hij ook nu doelman Lawal niet in verlegenheid brengen. . Nog maar eens Lazare, maar nu van een pak verder. Vanop een twintigtal meter gaat de middenvelder zijn kans, al kan hij ook nu doelman Lawal niet in verlegenheid brengen.

clock 30' eerste helft, minuut 30. Lazare voorlangs. Daar is dan toch een eerste goede kans voor Union. Lazare kan de bal aannemen in de zestien en knalt in de vlucht voorlangs het Oostenrijkse doel. . Lazare voorlangs Daar is dan toch een eerste goede kans voor Union. Lazare kan de bal aannemen in de zestien en knalt in de vlucht voorlangs het Oostenrijkse doel.

clock 29' eerste helft, minuut 29.

clock 28' eerste helft, minuut 28. Union probeert te reageren met een voorzet van Puertas, die het leer te hard raakt. Het is voorlopig nog niet zijn wedstrijd. . Union probeert te reageren met een voorzet van Puertas, die het leer te hard raakt. Het is voorlopig nog niet zijn wedstrijd.

clock 26' eerste helft, minuut 26.

clock 25' eerste helft, minuut 25. GOAL: Horvath zet LASK op voorsprong. De penalty is een koud kunstje voor Horvath, die de penalty prima omzet. Moris kiest de goede hoek, maar de bal van de middenvelder is perfect getrapt in de winkelhaak. . GOAL: Horvath zet LASK op voorsprong De penalty is een koud kunstje voor Horvath, die de penalty prima omzet. Moris kiest de goede hoek, maar de bal van de middenvelder is perfect getrapt in de winkelhaak.

clock 25' Doelpunt na strafschop tijdens eerste helft, minuut 25 door Sascha Horvath van LASK. 1, 0. penalty LASK Union 36' 1 0

clock 24' eerste helft, minuut 24. De inglijdende Burgess raakt de bal wel degelijk met de arm. De penalty komt er. . De inglijdende Burgess raakt de bal wel degelijk met de arm. De penalty komt er.

clock 24' eerste helft, minuut 24. Penalty voor Linz! We krijgen een penalty voor Linz! Burgess wil een poging van Mustapha afblokken, maar de bal komt tegen de arm van de verdediger. De VAR bekijkt het nog eens. . Penalty voor Linz! We krijgen een penalty voor Linz! Burgess wil een poging van Mustapha afblokken, maar de bal komt tegen de arm van de verdediger. De VAR bekijkt het nog eens.

clock 24' eerste helft, minuut 24.

clock 23' eerste helft, minuut 23. De weinige doelpogingen die er zijn, komen van LASK Linz. . Bert Sterckx op Radio 1. De weinige doelpogingen die er zijn, komen van LASK Linz. Bert Sterckx op Radio 1

clock 22' eerste helft, minuut 22. Nu toont Linz zich ook in aanvallend opzicht. De schicht van Zulj van net buiten de zestien zoeft een half metertje over de kooi van Moris. . Nu toont Linz zich ook in aanvallend opzicht. De schicht van Zulj van net buiten de zestien zoeft een half metertje over de kooi van Moris.

clock 20' eerste helft, minuut 20. Geel voor Ljubic. De eerste kaart van de avond is er eerder dan de eerste kans. Lazare kan snel uitbreken, maar dat is niet naar de zin van Ljubic. Die schopt Lazare zonder pardon onderuit. De gele kaart is logisch. . Geel voor Ljubic De eerste kaart van de avond is er eerder dan de eerste kans. Lazare kan snel uitbreken, maar dat is niet naar de zin van Ljubic. Die schopt Lazare zonder pardon onderuit. De gele kaart is logisch.

clock 19' Gele kaart voor Ivan Ljubic van LASK tijdens eerste helft, minuut 19 yellow card Ivan Ljubic LASK

clock 18' eerste helft, minuut 18. Mustapha schiet na een verre Oostenrijkse inworp richting het doel van Moris, al is een schot veel gezegd. Zijn bal dwarrelt zelfs over de zijlijn. . Mustapha schiet na een verre Oostenrijkse inworp richting het doel van Moris, al is een schot veel gezegd. Zijn bal dwarrelt zelfs over de zijlijn.

clock 16' eerste helft, minuut 16. Kansarm eerste kwartier. Op 2 makkelijke vangballen van Moris na hebben we nog geen enkele doelman in actie gezien vanavond in Oostenrijk. Wie tekent voor de eerste echte kans? . Kansarm eerste kwartier Op 2 makkelijke vangballen van Moris na hebben we nog geen enkele doelman in actie gezien vanavond in Oostenrijk. Wie tekent voor de eerste echte kans?

clock 13' eerste helft, minuut 13. Een eerste corner voor Union, afgedwongen door Amoura. Tot een kans komt het niet, Vanhoutte heeft een fout begaan volgens de Italiaanse ref. . Een eerste corner voor Union, afgedwongen door Amoura. Tot een kans komt het niet, Vanhoutte heeft een fout begaan volgens de Italiaanse ref.